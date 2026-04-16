PROGRAMA EUROPEO
Ogsanna e Zhenya: dez meses de voluntariado en Lousame e unha pegada para sempre no corazón
O Concello despediu ás voluntarias de Armenia e Bulgaria nun emotivo acto
A concelleira de Cultura e Xuventude de Lousame, Silvia Agrafojo, e o técnico municipal de Voluntariado, Xosé Manuel Outeiral, presidiron o acto de despedida das dúas voluntarias europeas, Ogsanna Yeritsyan (Armenia) e Zhenya Yordanova (Bulgaria), que participaron durante os últimos dez meses no programa de voluntariado europeo European Solidarity Corps.
Un acto no que lles entregaron os certificados Youthpass (un instrumento de recoñecemento europeo que sirve para identificar e recoñecer os resultados da aprendizaxe adquiridos durante este tempo en Lousame) así como unhas figuriñas de Sargadelos: un moucho para Ogsanna, gran amante dos animais; e unha sardiña para Zhenya, quen descubriu este manxar xusto ao chegar a Lousame.
Colaborando en todos os ámbitos
Silvia Agrafojo agradeceu "o traballo realizado por Ogsanna e Zhenya, xa que estiveron colaborando en todos os ámbitos: no punto de atención á infancia, no centro de día, nas actividades culturais e deportivas..."
Así mesmo, agradeceu o traballo do técnico municipal de Voluntariado "por facer de Lousame unha referencia en materia de voluntariado, toda vez que somos un dos poucos municipios en Galicia que pode presumir de contar con voluntariado europeo, xuvenil e sénior".
Xosé Manuel Outeiral explicou que o programa de voluntariado europeo creouse no 2016 "e dende o 2017 levamos desenvolvendo proxectos coa participación de voluntarias chegadas dende Ucraína, Rusia, Italia, Bulgaria, Francia e Turquía".
A choiva
Foi unha despedida moi sentida por ambas voluntarias. Ogsanna Yeritsyan sinalou que "formar parte deste proxecto foi unha experiencia moi valiosa para min". Aegurou que "Lousame é un lugar moi especial, con xente incrible. Recordarei con moito cariño a todas as persoas, as festas no club de xubilados, os nenos da gardería e do colexio, as viaxes a diferentes lugares e todas as experiencias compartidas. E, por suposto, á choiva”.
Pola súa banda, Zhenya Yordanova salientou que "un dos maiores misterios para min sempre foi como unha persoa que non coñecías, de repente nuns meses se converte en parte da túa vida e deixa unha pegada no teu corazón e se converte en amigo para sempre". Por iso asegurou que "grazas é unha palabra demasiado pequena para expresar o que sinto a todas as persoas de Lousame".
- Galicia sumará una tercera salida hacia la Meseta por autovía: aprobado el proyecto del primer tramo de la A-76 en El Bierzo
- La compostelana Urovesa suministrará 12 vehículos Vamtac aerolanzables al Ejército para reforzar su capacidad operativa
- ¿Qué se sabe del cadáver encadenado en el puerto de Ribeira? La Policía investiga si Amador Mos Orellán fue asesinado o se suicidó
- Un escritor gallego hace historia al ganar uno de los galardones de relatos más prestigiosos del mundo
- Una vecina de Figueiras relata el temor ante los robos: 'Tengo dos hijos que ya empezaban a quedarse solos en casa, pero ahora tienen miedo
- El vacuno de carne alcanza precios históricos en Galicia: un ternero que valía 830 euros tras la pandemia se paga hoy a 1.850
- Juan Díaz Villoslada asume este miércoles la gerencia de la Universidade de Santiago
- La presidenta del Supremo sitúa a Santiago como ejemplo del equilibrio entre patrimonio histórico y desarrollo urbano