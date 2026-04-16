APRENDIZAXE
Ribeira estrea Mocidade Formada cun curso de iniciación a DJ
O programa busca dinamizar o tempo de lecer e a Casa da Xuventude
O Concello de Ribeira pon en marcha Mocidade Formada, un novo programa para dinamizar o tempo de lecer e a Casa da Xuventude.
Nace coa vontade de ofrecer unha ferramenta para facilitar a aprendizaxe formal e informal da xente moza maior de 16 anos. A través da formación compleméntase o programa de ocio Por fin é finde! orientado a partir dos 12 anos.
A concelleira de Xuventude, Carmen Pérez, asegura que neste novo proxecto diferénciase en tres modalidades. As pílulas informativas serán cápsulas de aprendizaxe áxil e concentrada para adquirir coñecementos clave en pouco tempo; a formación presencial ofrecerá experiencias prácticas e colaborativas para desenvolver habilidades e crear rede; e a formación online contará cunha flexibilidade total para aprender a diferentes ritmos e dende distintos lugares e días.
Cinco sesións guiadas
As actividades botan a andar co curso de iniciación a DJ que se desenvolverá o 25 de abril, en horario de tarde, na Casa da Xuventude.
A rapazada participará en cinco sesións guiadas por persoas expertas que ensinarán os distintos elementos do equipo, as mezclas, os hot cues ou o grid, entre outros aspectos que compoñen o temario.
"Este curso xorde para ofrecer formación demandada pola propia mocidade e que despois poderá redundar na súa participación noutros proxectos que ofreza o Concello de Ribeira", subliña Carmen Pérez.
O técnico municipal de Xuventude, Mario Vidal, sinalou que as inscricións xa están abertas e as prazas son limitadas. O trámite formalizarase presencialmente na Casa da Xuventude, no enderezo electrónico xuventude@ribeira.gal ou no teléfono de contacto 981 835 289.
