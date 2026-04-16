Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Modelo turísticoMigrantes en GaliciaMaría de las Nieves IglesiasCadáver en RibeiraUrovesa
instagram

APRENDIZAXE

Ribeira estrea Mocidade Formada cun curso de iniciación a DJ

O programa busca dinamizar o tempo de lecer e a Casa da Xuventude

Carmen Pérez e Mario Vidal presentando o programa.

Carmen Pérez e Mario Vidal presentando o programa. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

O Concello de Ribeira pon en marcha Mocidade Formada, un novo programa para dinamizar o tempo de lecer e a Casa da Xuventude.

Nace coa vontade de ofrecer unha ferramenta para facilitar a aprendizaxe formal e informal da xente moza maior de 16 anos. A través da formación compleméntase o programa de ocio Por fin é finde! orientado a partir dos 12 anos.

Cartel promocional do programa Mocidade Formada.

Cartel promocional do programa Mocidade Formada. / Cedida

A concelleira de Xuventude, Carmen Pérez, asegura que neste novo proxecto diferénciase en tres modalidades. As pílulas informativas serán cápsulas de aprendizaxe áxil e concentrada para adquirir coñecementos clave en pouco tempo; a formación presencial ofrecerá experiencias prácticas e colaborativas para desenvolver habilidades e crear rede; e a formación online contará cunha flexibilidade total para aprender a diferentes ritmos e dende distintos lugares e días.

Cinco sesións guiadas

As actividades botan a andar co curso de iniciación a DJ que se desenvolverá o 25 de abril, en horario de tarde, na Casa da Xuventude.

A rapazada participará en cinco sesións guiadas por persoas expertas que ensinarán os distintos elementos do equipo, as mezclas, os hot cues ou o grid, entre outros aspectos que compoñen o temario.

"Este curso xorde para ofrecer formación demandada pola propia mocidade e que despois poderá redundar na súa participación noutros proxectos que ofreza o Concello de Ribeira", subliña Carmen Pérez.

O técnico municipal de Xuventude, Mario Vidal, sinalou que as inscricións xa están abertas e as prazas son limitadas. O trámite formalizarase presencialmente na Casa da Xuventude, no enderezo electrónico xuventude@ribeira.gal ou no teléfono de contacto 981 835 289.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents