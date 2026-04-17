Bridas, cinta y una caja fuerte: los cuatro atracadores de una joyería de Boiro se sientan en el banquillo

La Audiencia Provincial, en su sede de Santiago, juzgará los días 23 y 24 de abril a los cuatro autores del atraco a una joyería de Boiro en marzo de 2023. La Fiscalía solicita para dos de ellos penas de 9 años y 9 meses de prisión, y para los otros dos 5 años de cárcel.

Según relata el Fiscal, los cuatro acusados "actuando con ánimo de lucro y de común y previo acuerdo" decidieron atracar la joyería. Utilizaron un coche de alquiler para desplazarse y dos de los implicados quedaron en el coche realizando labores de vigilancia, y los otros dos (un hombre y una mujer) accedieron al establecimiento.

Las sospechas de otra clienta

Dijeron a la propietaria que estaban interesados en una pulsera y una alianza de oro, solicitándole después que les mostrase más joyas, por lo que fue a la caja fuerte. En ese momento entró otra clienta y los dos atracadores insistieron en que atendiera antes a la mujer.

Cuando la clienta se fue, el varón inmovilizó a la joyera, sujetándole los brazos desde atrás y le taparon la boca con cinta de embalaje, mientras la acusada le sujetaba los brazos y piernas con bridas. La dejaron en el suelo boca abajo, en la zona de la caja fuerte, la cual nos es visible desde el exterior.

Un botín de 60.000 euros

Accedieron a las joyas de la caja fuerte y se hicieron con varios estuches, por valor de unos 60.000 euros. La clienta que había estado en el local decidió regresar al mismo al sospechar de la actitud de la pareja, encontrando la puerta cerrada. Vio como ambos acusados abandonaban apresuradamente el lugar.

Las joyas no pudieron ser recuperadas y la joyería no estaba asegurada, según se recoge en el escrito de la Fiscalía, que solicita además que los acusados indemnicen a la propietaria en la cantidad en la que sean tasadas las joyas robadas o, en su defecto, en 60.000 euros.