CAMPAÑA
Mil euros, unha cea e tíckets de aparcadoiro para celebrar o Día da Nai no comercio de Ribeira
A iniciativa da Asociación de Empresarios busca incentivar o consumo de proximidade
A Asociación de Empresarios de Ribeira puxo en marcha unha nova campaña con motivo do Día da Nai baixo o lema Agasalla a mamá. A iniciativa desenvolverase do 20 de abril ao 3 de maio, co obxectivo de fomentar as compras nos establecementos locais e premiar a fidelidade da clientela.
Por cada compra nos comercios participantes, os clientes poderán optar a gañar un premio de 1.000 euros para gastar nun só día no comercio local participante.
Cheques de compra e un vale de combustible
Ademais, sortearanse dous cheques de compra por Gadis, unha cea para dúas persoas no restaurante Sisal e un vale de combustible en Cepsa. Para participar no sorteo será preciso rexistrar os tickets de compra nos códigos QR da cartelería o una páxina web da asociación.
Como complemento, o sábado 2 de maio, Ribeira acollerá unha actividade especial cun tren infantil que percorrerá as rúas da localidade, ofrecendo paseos para nenos e maiores. Para acceder, será necesario conseguir vales nos comercios participantes a través das compras, ata fin de existencias.
Ademais, a patronal repartiu uns 3.000 tickets de aparcadoiro aos comercios participantes para entregar coas compras da campaña.
Poñer en valor o comercio local
O presidente da Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez Gude, asegura que "esta campaña pretende incentivar o consumo de proximidade e poñer en valor o comercio local nunha data tan sinalada como o Día da Nai".
A iniciativa está cofinanciada pola Xunta de Galicia a través de Comercio Galego.
- Demasiado mayor para ascender, pero no para trabajar: una gallega denuncia ante la ONU un caso de edadismo en la función pública
- Sociólogos alertan: «El casco viejo de Santiago corre el riesgo de convertirse en un parque temático»
- Santiago estrena un 'take away' de cocina palestina que ya arrasa en sus primeros días
- No ganó, pero esta casa de Santiago se ha colado entre las nominadas a mejor obra del año
- La compostelana Urovesa se sitúa en el centro de la estrategia de Defensa con un acuerdo para vehículos tácticos de 724 millones
- Crujeiras refuerza la USC con tres delegaciones clave: Internacionalización, Salud y Estrategia Digital
- La joven de Santiago que inmortaliza recuerdos en resina: 'Hay encargos que empiezas con lágrimas
- Luto en el comercio de Santiago: muere María de las Nieves Iglesias, propietaria de la histórica Sombrerería Iglesias