Mil euros, unha cea e tíckets de aparcadoiro para celebrar o Día da Nai no comercio de Ribeira

A iniciativa da Asociación de Empresarios busca incentivar o consumo de proximidade

Francisco Martínez e a alcaldesa de Ribeira, no centro, presentando a campaña. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

A Asociación de Empresarios de Ribeira puxo en marcha unha nova campaña con motivo do Día da Nai baixo o lema Agasalla a mamá. A iniciativa desenvolverase do 20 de abril ao 3 de maio, co obxectivo de fomentar as compras nos establecementos locais e premiar a fidelidade da clientela.

Por cada compra nos comercios participantes, os clientes poderán optar a gañar un premio de 1.000 euros para gastar nun só día no comercio local participante.

Cheques de compra e un vale de combustible

Ademais, sortearanse dous cheques de compra por Gadis, unha cea para dúas persoas no restaurante Sisal e un vale de combustible en Cepsa. Para participar no sorteo será preciso rexistrar os tickets de compra nos códigos QR da cartelería o una páxina web da asociación.

Como complemento, o sábado 2 de maio, Ribeira acollerá unha actividade especial cun tren infantil que percorrerá as rúas da localidade, ofrecendo paseos para nenos e maiores. Para acceder, será necesario conseguir vales nos comercios participantes a través das compras, ata fin de existencias.

Ademais, a patronal repartiu uns 3.000 tickets de aparcadoiro aos comercios participantes para entregar coas compras da campaña.

Poñer en valor o comercio local

O presidente da Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez Gude, asegura que "esta campaña pretende incentivar o consumo de proximidade e poñer en valor o comercio local nunha data tan sinalada como o Día da Nai".

A iniciativa está cofinanciada pola Xunta de Galicia a través de Comercio Galego.

