NOVAS MEDIDAS

Noia reforza a seguridade con máis controis, cámaras e coordinación policial

O Concello ampliará o contrato dos auxiliares da Policía Local e incorporará un novo axente

Casa consistorial de Noia. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Noia

Concello de Noia activou nos últimos días diversas medidas destinadas a reforzar a seguridade e mellorar a resposta ante as incidencias detectadas no municipio.

Baixo a coordinación do alcalde, Fran Pérez, e do concelleiro de Seguridade, Luis Alamancos, intensificáronse os controis da Policía Local e reforzaron a colaboración coa Garda Civil, que tamén está a incrementar a súa presenza na vila.

Así mesmo, xa están en funcionamento novas cámaras de seguridade en distintos puntos de Noia, tras a posta en marcha do sistema Apolo, unha ferramenta que permite optimizar a vixilancia e a capacidade de resposta.

Mellorar a eficacia e a coordinación

No marco deste reforzo, o Concello acordou tamén coa Policía Local novos protocolos de intervención ante situacións específicas, co obxectivo de mellorar a eficacia das actuacións e a coordinación dos servizos.

Ademais, ampliaron os contratos dos auxiliares da Policía Local e está prevista a incorporación dun novo axente, que actualmente se atopa en fase final de formación.

Estas actuacións "comezan xa a dar resultados, con detencións e incautacións de substancias estupefacientes nos últimos días, no marco das investigacións en curso", subliñan dende o goberno local.

Encontros coa veciñanza

En paralelo, membros do executivo local mantiveron encontros con veciños e veciñas para escoitar as súas preocupacións e trasladarlles as medidas adoptadas.

Como seguinte paso, e co obxectivo de continuar reforzando a coordinación institucional, o Concello convocará a vindeira semana a Xunta Local de Seguridade, acordada nunha reunión co subdelegado do Goberno.

"O executivo municipal continúa así actuando con previsión, coordinación e firmeza para garantir que Noia continúe a ser un concello seguro e de convivencia", conclúen.

