NOVAS MEDIDAS
Noia reforza a seguridade con máis controis, cámaras e coordinación policial
O Concello ampliará o contrato dos auxiliares da Policía Local e incorporará un novo axente
O Concello de Noia activou nos últimos días diversas medidas destinadas a reforzar a seguridade e mellorar a resposta ante as incidencias detectadas no municipio.
Baixo a coordinación do alcalde, Fran Pérez, e do concelleiro de Seguridade, Luis Alamancos, intensificáronse os controis da Policía Local e reforzaron a colaboración coa Garda Civil, que tamén está a incrementar a súa presenza na vila.
Así mesmo, xa están en funcionamento novas cámaras de seguridade en distintos puntos de Noia, tras a posta en marcha do sistema Apolo, unha ferramenta que permite optimizar a vixilancia e a capacidade de resposta.
Mellorar a eficacia e a coordinación
No marco deste reforzo, o Concello acordou tamén coa Policía Local novos protocolos de intervención ante situacións específicas, co obxectivo de mellorar a eficacia das actuacións e a coordinación dos servizos.
Ademais, ampliaron os contratos dos auxiliares da Policía Local e está prevista a incorporación dun novo axente, que actualmente se atopa en fase final de formación.
Estas actuacións "comezan xa a dar resultados, con detencións e incautacións de substancias estupefacientes nos últimos días, no marco das investigacións en curso", subliñan dende o goberno local.
Encontros coa veciñanza
En paralelo, membros do executivo local mantiveron encontros con veciños e veciñas para escoitar as súas preocupacións e trasladarlles as medidas adoptadas.
Como seguinte paso, e co obxectivo de continuar reforzando a coordinación institucional, o Concello convocará a vindeira semana a Xunta Local de Seguridade, acordada nunha reunión co subdelegado do Goberno.
"O executivo municipal continúa así actuando con previsión, coordinación e firmeza para garantir que Noia continúe a ser un concello seguro e de convivencia", conclúen.
- Galicia sumará una tercera salida hacia la Meseta por autovía: aprobado el proyecto del primer tramo de la A-76 en El Bierzo
- Santiago estrena un 'take away' de cocina palestina que ya arrasa en sus primeros días
- La compostelana Urovesa suministrará 12 vehículos Vamtac aerolanzables al Ejército para reforzar su capacidad operativa
- ¿Qué se sabe del cadáver encadenado en el puerto de Ribeira? La Policía investiga si Amador Mos Orellán fue asesinado o se suicidó
- La compostelana Urovesa se sitúa en el centro de la estrategia de Defensa con un acuerdo para vehículos tácticos de 724 millones
- Un escritor gallego hace historia al ganar uno de los galardones de relatos más prestigiosos del mundo
- Una vecina de Figueiras relata el temor ante los robos: 'Tengo dos hijos que ya empezaban a quedarse solos en casa, pero ahora tienen miedo
- Luto en el comercio de Santiago: muere María de las Nieves Iglesias, propietaria de la histórica Sombrerería Iglesias