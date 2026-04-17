O Albergue da Chaínza de Noia recibe ao seu primeiro peregrino

O catalán Óscar Caldera, que chegou en bicicleta, estreou o centro de acollida

O alcalde de Noia, á dereita, co primeiro peregrino acollido no albergue da Chaínza.

O alcalde de Noia, á dereita, co primeiro peregrino acollido no albergue da Chaínza. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Noia

Albergue da Chaínza de Noia acolleu na noite do xoves ao seu primeiro peregrino, marcando así o inicio da súa actividade como novo punto de acollida para camiñantes do Camiño de Santiago.

O primeiro usuario das instalacións foi Óscar Caldera Merino, de 43 anos e natural de Berga (Barcelona), quen chegou á vila en bicicleta, converténdose no primeiro peregrino en facer noite neste novo espazo.

Aloxamento gratuíto

O albergue está xestionado pola Fraternidade Internacional do Camiño de Santiago, entidade encargada de coordinar o seu funcionamento. O uso das instalacións para peregrinos é gratuíto, sendo atendido por un hospitaleiro da propia Fraternidade. Os ingresos baséanse exclusivamente nas achegas voluntarias dos camiñantes.

Albergue da Chaínza foi posto en funcionamento despois de que o novo goberno municipal realizase as obras de dotación de subministracións necesarias, e tras establecer o acordo de colaboración coa Fraternidade Internacional do Camiño de Santiago para a súa xestión.

O alcalde de Noia, Fran Pérez, visitou ao peregrino para darlle a benvida, acompañado por Paco, un veterano peregrino que exercerá como hospitaleiro voluntario durante os primeiros quince días de funcionamento do albergue.

Vinte e catro prazas

Albergue da Chaínza conta cun total de 24 prazas, distribuídas en camas para ofrecer un servizo cómodo e adecuado ás necesidades dos peregrinos.

Ademais, está previsto que nas próximas datas se celebre un acto de inauguración pública, co obxectivo de abrir oficialmente este novo recurso á veciñanza e dar a coñecer as súas instalacións.

"Este novo albergue supón un importante impulso para o paso de peregrinos por Noia, reforzando a súa posición como punto destacado dentro do Camiño da Ría Muros-Noia", subliñan dende o goberno local.

