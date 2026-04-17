CULTURA
Ribeira abre as páxinas de Otero Pedrayo nunha emotiva lectura colectiva das súas obras
A iniciativa da Asociación de Amas de Casa xuntou preto de corenta persoas
Preto de corenta persoas do Club de Lectura da Asociación Amas de Casa de Ribeira participaron nunha lectura compartida sobre a obra en prosa de Ramón Otero Pedrayo, con motivo da conmemoración do 50º aniversario do seu pasamento.
A técnica municipal do Servizo de Normalización Lingüística, Alicia Padín, abriu o acto, no que os asistentes leron fragmentos das novelas Os camiños da vida e Arredor de sí, con guión elaborado por Ángeles González, integrante do club de lectura.
Ao acto sumáronse a alcaldesa, María Sampedro; o concelleiro de Servizos Sociais, Vicente Mariño; e a edil de Educación, Nucha Brión. A rexedora puxo en valor este tipo de iniciativas que contribúen a preservar o legado de escritores e coñecer máis a fondo a súa produción literaria.
"Trátase dunha acción máis das múltiples que pon en marcha a Asociación Amas de Casa, desta vez, coa lectura como punto de encontro e de difusión de coñecemento. A elección do escritor é moi acaída, pois neste 2026 celebramos o Ano Oteriano e puidemos mergullarnos nas palabras de dúas célebres novelas súas ao tempo que dinamizamos o uso da lingua galega", subliñou María Sampedro.
- Sociólogos alertan: «El casco viejo de Santiago corre el riesgo de convertirse en un parque temático»
- Santiago estrena un 'take away' de cocina palestina que ya arrasa en sus primeros días
- Demasiado mayor para ascender, pero no para trabajar: una gallega denuncia ante la ONU un caso de edadismo en la función pública
- No ganó, pero esta casa de Santiago se ha colado entre las nominadas a mejor obra del año
- La compostelana Urovesa se sitúa en el centro de la estrategia de Defensa con un acuerdo para vehículos tácticos de 724 millones
- Crujeiras refuerza la USC con tres delegaciones clave: Internacionalización, Salud y Estrategia Digital
- Luto en el comercio de Santiago: muere María de las Nieves Iglesias, propietaria de la histórica Sombrerería Iglesias
- Galicia sumará una tercera salida hacia la Meseta por autovía: aprobado el proyecto del primer tramo de la A-76 en El Bierzo