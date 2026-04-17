OBRAS
Ribeira adxudica a remodelación da fachada litoral do paseo das Carolinas
O proxecto inclúe a mellora da accesibidade á praia de Coroso
O Concello de Ribeira avanza no seu Plan de Sustentabilidade Turística en Destino coa adxudicación da remodelación da fachada litoral do paseo das Carolinas e a accesibilidade á praia de Coroso.
A finalidade desta intervención é articular a liña litoral cos corredores ecolóxicos fluviais, incrementar a permeabilidade cara o mar, así como acadar unha maior e mellor integración ambiental e paisaxística.
Zona deportiva
Construirase unha rampla accesible para a praia, crearase unha nova zona deportiva (formada por unha pista e unha área de calistenia), substituiranse as varandas actuais por bancos continuos de pedra que permitan unha maior integración co entorno e a formación de novas zonas verdes.
O orzamento de licitación situouse en 170.190,90 euros, IVE incluído, financiados a través dun convenio entre a Axencia de Turismo de Galicia e o Concello de Ribeira para a execución do PSTD no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR) con fondos Next Generation.
A empresa Transmaser Excavaciones, S.L. resultou a adxudicataria das cinco que concorreron ao proceso por contar coa mellor oferta por un importe de 155.791,90 euros, con impostos. O prazo de execución das obras será de mes e medio unha vez formalizado o contrato.
