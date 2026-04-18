El TSXG condena al Concello de Muros por exponer a un "riesgo grave" a una trabajadora de Servizos Sociais

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictó una sentencia en la que condena al Concello de Muros a indemnizar con 7.501 euros, en concepto de daños morales, a una trabajadora de Servizos Sociais a la que expuso a una situación laboral en la que corrió un "riesgo grave".

La demandante había denunciado ante el Juzgado de lo Social número 4 de Santiago que el edil de Servizos Sociais había ordenado al equipo de dicho departamento y del CIM que entrasen en una vivienda municipal en la que residía un toxicómano, en el lugar Louro, y que comprobasen si en ella había indicios de consumo de sustancias psicotrópicas y, de ser así, sacasen fotos y le avisaran.

Según la denuncia, esta actuación debería repetirse en los siguientes días, exceptuando el fin de semana.

La trabajadora alegó que se vulneró su derecho fundamental a la integridad física, mental y moral y que el Concello no aplicó la normativa en materia de prevención de riesgos laborales psicosociales.

Tras la denuncia cursada a la inspección de Trabajo, el Concello hizo una evaluación de riesgos psicosociales.

El 29 de septiembre de 2025, el citado Juzgado desestimó la demanda, por lo que la trabajadora recurrió al TSXG, que ahora revoca esa sentencia y señala que "lo que se reclama es que el Concello de Muros no ha cumplido con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y, debido a ello, la actora ha estado sometida a un riesgo grave en el centro de trabajo a la hora de desarrollar sus funciones".

El TSXG declara la vulneración del derecho fundamental a la integridad física y moral de la denunciante, condenando al Concello "a la cesación de la conducta" y a la "reparación de los daños". Contra esta sentencia del TSXG cabe recurso de casación.

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Por su parte, la alcaldesa, María Lago, dijo que "é certo que naquel momento non estaba feita a prevención de riscos psicosiciais explícita para cada departamento; había prevención de riscos e unha valoración global de riscos psicosiciais. O que di a sentenza é que a valoración que se mandou facer polo concelleiro conleva un risco, e que había que ter prevención de riscos psicosiciais".