Cocina, gimnasio, aula de atención sociosanitaria y hasta vivienda: así es la incubadora del emprendimiento de Boiro

El Centro de Formación, Innovación, Emprego e Emprendemento de Boiro (Lab Barbanza) es uno de los principales motores de la economía local y comarcal. Una media de 300 personas se forman cada año en una instalación ubicada en el polígono industrial de Espiñeira e integrada en la Red Provincial de Coworking de la Diputación de A Coruña.

En la actualidad, Lab Barbanza incuba los proyectos de una veintena de emprendedores (en total, 14 empresas y cooperativas).

El complejo cuenta con talleres, aulas, espacio coworking y vivero de empresas, y ofrece servicios de asesoramiento y acompañamiento a las empresas instaladas en él, así como a quienes tengan un proyecto empresarial en fase de incubación o preincubación.

El plazo de solicitud para instalarse en el Lab Barbanza está abierto durante todo el año; puede presentarse en el Rexistro Xeral o a través de la sede electrónica del Concello de Boiro.

Las instalaciones de Lab Barbanza ocupan una superficie de más de 3.900 metros cuadrados en un espacio flexible y con puestos de trabajo diseñados para maximizar la productividad, la comodidad y el networking.

Asistentes a un curso en la cocina industrial del Lab Barbanza, equipada con 16 fogones. / Cedida

Más de 250 proyectos y profesionales consolidados han encontrado en Lab Barbanza su centro de operaciones y crecimiento.

En el complejo, el Concello imparte acciones formativas para mejorar la cualificación profesional de los trabajadores y las competencias profesionales relacionadas con las exigencias de productividad y competitividad de las empresas, la necesidad de adaptarse a los cambios en los sectores productivos y la inserción laboral.

Actualmente se imparten un curso de operaciones básicas de cocina y otro de restaurante y bar de nivel profesional 1 (formación inicial básica).

Aula de Informática del Lab Barbanza. / Cedida

Las instalaciones están formadas por un vivero de empresas de 170 metros cuadrados para la acogida temporal y gratuita de proyectos empresariales durante un máximo de dos años, con 3 oficinas individuales y 2 modulares, con capacidad para 7 empresas; un espacio de coworking de 350 m² para 20 iniciativas emprendedoras (por un período máximo de 18 meses, prorrogables por otros 6); espacios compartidos, como salas de reuniones y de reprografía y un gimnasio; siete aulas de 50 m² cada una, incluyendo 2 de Informática con 31 equipos; una cocina industrial de 137 m², equipada con 16 fogones, electrodomésticos, economato y cámaras de refrigeración y congelado; una cafetería-restaurante de 105 m²; un espacio de 86 m² dotado de diversidad de material que simula una instalación sociosanitaria; un taller de gestión forestal, de 80 m², con almacén de 20 m², y otro de carpintería, de 80 m², con almacén de 20 m²; y un espacio de 46 m², totalmente amueblado y equipado, que simula una vivienda o un alojamiento turístico, en el que se imparte formación sobre limpieza o atención en el hogar.

Gimnasio del Lab Barbanza. / Cedida

En este espacio dedicado a la formación y el emprendimiento se celebró el pasado jueves la tercera edición de la Feira de Emprego do Barbanza, que se consolida como punto de encuentro para empresas y demandantes de empleo.

La cita puso el acento en la creatividad y la innovación como factores clave para abrirse paso en el mercado laboral. Los cientos de asistentes pudieron asistir a cuatro mesas de debate e informarse y entregar currículums en un recinto con estands de 21 empresas, entidades e instituciones con procesos de selección abiertos o canalizadoras de ofertas de trabajo.

En concreto, participaron Cycle, Cruz Roja, Abanca, Xuventude Mentoring, Micofer, Stac, Congalsa, Nortempo, Fundación ONCE, Emprego Galicia, Academia Postal, Iman, Froiz, Eulen, Feuga, Finsa, Urovesa, Vegalsa, Grupo J.J. Chicolino, Adecco y Cortizo.

La diputada de Industria, Empresa, Medio Ambiente, Emprego e Política Demográfica de la Diputación de A Coruña, Rosa Ana García, elogió "la resiliencia de la comarca del Barbanza" y el trabajo del Concello de Boiro en el ámbito de la formación laboral.

Rosa Ana García y José Ramón Romero, en la clausura de la III Feira de Emprego do Barbanza. / Suso Souto

García animó a los demandantes de empleo a hacer uso de las herramientas y contactos obtenidos: "El talento está aquí, y nosotros vamos a seguir trabajando para que se quede aquí", afirmó.

"En la Diputación estamos comprometidos con la retención de talento", dijo García, quien aconsejó "actitud y formación constante, que son claves para acceder al mercado laboral".

El Lab Barbanza forma parte de la estrategia integral de la Diputación de A Coruña para dinamizar las economías locales fuera de los grandes núcleos urbanos. En este sentido, la institución provincial reafirmó su compromiso con el emprendimiento a través de recursos permanentes para la ciudadanía.

Actualmente, la Red Provincial de Coworking de la Diputación de A Coruña cuenta con 12 espacios de trabajo distribuidos estratégicamente por toda la provincia, que sirvieron de lanzadera para más de 200 proyectos de emprendimiento en los últimos años.

Aula de simulación de un centro de atención sociosanitaria del Lab Barbanza. / Cedida

Para Rosa Ana García, Lab Barbanza es "un espacio clave donde el talento y la necesidad empresarial se dan la mano". Un espacio en el que se proporcionan "tutorización personalizada, infraestructura técnica y una comunidad activa que permite transformar ideas en modelos de negocio viables y sostenibles en el tiempo".

En su intervención, la diputada provincial invitó "a seguir construyendo, entre todos, una comarca de Barbanza con industria, con empresa, con empleo y, sobre todo, con futuro", e incidió en que "la formación constante y la actitud son las claves para abrir las puertas de un mercado laboral cada vez más competitivo".

Taller de carpintería del Lab Barbanza. / Cedida

El alcalde, José Ramón Romero, agradeció el apoyo de la Diputación al emprendimiento y resaltó "el dinamismo de Boiro a nivel empresarial, al ser el concello que está a la cabeza de la comarca en creación de sociedades y de empleo. Romero destacó que en Boiro se crearon ya 16 nuevas sociedades en el último año.

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"Seguiremos apostando por propuestas para generar empleo y por iniciativas como esta feria para que Boiro sea futuro; un lugar con oportunidades en el que poder vivir y trabajar. Un lugar en el que las empresas se quieran establecer y puedan crecer", señaló el regidor.