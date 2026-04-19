Compras, retiradas de efectivo y un seguro de coche: cuando la traición de la confianza deriva en estafa

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, acogerá el día 22 de abril el juicio a una mujer a la que Fiscalía acusa de estafa y para la que pide cuatro años y seis meses de prisión, además del abono de una indemnización de algo más de 50.000 euros.

En su escrito de calificación fiscal, el Ministerio Público sostiene que la acusada, de nacionalidad brasileña, "valiéndose de su trabajo" como auxiliar de ayuda en el domicilio de la víctima, accedió con su autorización a los datos de la tarjeta de crédito.

La afectada lo hizo con la intención de que retirara unos 600 euros con una periodicidad mensual para tener efectivo del que disponer, ya que, debido a sus problemas de movilidad, tenía dificultades para desplazarse fuera del domicilio, ubicado en Ribeira.

Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que la acusada "con ánimo de ílicito enriquecimiento y aprovechando la confianza que la víctima había depositado en ella por la relación laboral preexistente", utilizó ese dinero para fines propios.

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En concreto, señala que "se sirvió de la referida tarjeta y de los datos obrantes en ella para efectuar 12 transferencias", todo ello por cantidades distintas. También contrató un seguro de un vehículo y realizó compras en distintos establecimientos de Ribeira.