A Liña Verde fai que un 75% das incidencias comunicadas en Boiro se solucionen con inmediatez
O trinta por cento están relacionadas co alumeado público
O Concello de Boiro mellora a resposta á solución de incidencias mediante a plataforma de xestión Liña Verde. A posta en marcha deste servizo centralizado permite dar solución de xeito inmediato a máis do 75% das comunicacións rexistradas.
As incidencias comunicadas correspóndense maioritariamente a alumeado público (30%), seguido de medio urbano (15%), auga e saneamento (13%), limpeza viaria e recollida de lixo (11%) e medio rural (10%). Dende a implantación do sistema deuse solución a un total de 9.161 incidencias.
Para poder empregar este servizo é necesario descargar a aplicación móbil gratuíta Liña Verde e seleccionar o municipio sobre o que se quere comunicar a incidencia, neste caso, o de Boiro. Para comunicar unha incidencia chega con pinchar sobre o botón Nova incidencia e categorizala segundo o tipo de servizo do que se trate, subir unha foto da mesma e poñer unha descrición do problema.
«Grazas á implicación da veciñanza no emprego desta ferramenta é posible coñecer con facilidade as incidencias que se detectan e dar unha resposta máis áxil e rápida», sinalan dende o Goberno local.
- Una discoteca gallega se cuela entre las mejores del mundo: 'El local insignia de Galicia
- Un centenar de personas recorren la ruta que seguirán los tráileres para evitar el transporte y procesado de inertes en Teo
- Demasiado mayor para ascender, pero no para trabajar: una gallega denuncia ante la ONU un caso de edadismo en la función pública
- El paseo de pasarelas junto al mar más bonito de Galicia está a una hora de Santiago: 'Solo escuchas las olas
- SG Monte do Gozo, la empresa que facilita vacaciones a los ganaderos gallegos: 'En el campo también hay sueldos de médico
- Vuelven a Santiago las quedadas para leer en silencio que arrasaron en 2025
- Playmobil y el Día del Circo convierten Área Central en el gran plan familiar del fin de semana
- El Obradoiro, sin piedad con el Ourense en el derbi