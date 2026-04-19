A Liña Verde fai que un 75% das incidencias comunicadas en Boiro se solucionen con inmediatez

O trinta por cento están relacionadas co alumeado público

Unha das zonas nas que se renovou o tendido eléctrico do rural para solventar as incidencias rexistradas polos veciños a través da Liña Verde. / Cedida

Suso Souto

Boiro

O Concello de Boiro mellora a resposta á solución de incidencias mediante a plataforma de xestión Liña Verde. A posta en marcha deste servizo centralizado permite dar solución de xeito inmediato a máis do 75% das comunicacións rexistradas.

As incidencias comunicadas correspóndense maioritariamente a alumeado público (30%), seguido de medio urbano (15%), auga e saneamento (13%), limpeza viaria e recollida de lixo (11%) e medio rural (10%). Dende a implantación do sistema deuse solución a un total de 9.161 incidencias.

Para poder empregar este servizo é necesario descargar a aplicación móbil gratuíta Liña Verde e seleccionar o municipio sobre o que se quere comunicar a incidencia, neste caso, o de Boiro. Para comunicar unha incidencia chega con pinchar sobre o botón Nova incidencia e categorizala segundo o tipo de servizo do que se trate, subir unha foto da mesma e poñer unha descrición do problema.

«Grazas á implicación da veciñanza no emprego desta ferramenta é posible coñecer con facilidade as incidencias que se detectan e dar unha resposta máis áxil e rápida», sinalan dende o Goberno local.

