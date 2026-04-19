O oncólogo Luis Ángel León Mateos recibe o recoñecemento da asociación contra o cancro de Ribeira

O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, puxo en valor o labor da Asociación Española contra o Cancro de Ribeira no acompañamento aos pacientes que sofren un proceso oncolóxico e no apoio ás súas familias.

O titular de Sanidade participou na cea solidaria organizada pola entidade en Boiro, sumándose así ao recoñecemento que a Asociación Española contra o Cancro de Ribeira lle quixo facer ao adestrador nacional de taekwondo Juan Luis Martínez Queiruga, ao oncólogo Luis Ángel León Mateos e á Asociación Cultural Barbantia, polo seu labor de promoción da lingua e a cultura galega.

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Do oncólogo Luis Ángel León Mateos, Caamaño resaltou a “súa extraordinaria profesionalidade” como oncólogo e investigador, a súa empatía cos pacientes e a súa implicación co sistema sanitario público.