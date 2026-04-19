O oncólogo Luis Ángel León Mateos recibe o recoñecemento da asociación contra o cancro de Ribeira
O adestrador de taekwondo Juan Luis Martínez e o colectivo Barbantia foron premiados tamén pola promoción da lingua e a cultura galega
O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, puxo en valor o labor da Asociación Española contra o Cancro de Ribeira no acompañamento aos pacientes que sofren un proceso oncolóxico e no apoio ás súas familias.
O titular de Sanidade participou na cea solidaria organizada pola entidade en Boiro, sumándose así ao recoñecemento que a Asociación Española contra o Cancro de Ribeira lle quixo facer ao adestrador nacional de taekwondo Juan Luis Martínez Queiruga, ao oncólogo Luis Ángel León Mateos e á Asociación Cultural Barbantia, polo seu labor de promoción da lingua e a cultura galega.
Do oncólogo Luis Ángel León Mateos, Caamaño resaltou a “súa extraordinaria profesionalidade” como oncólogo e investigador, a súa empatía cos pacientes e a súa implicación co sistema sanitario público.
- Una discoteca gallega se cuela entre las mejores del mundo: 'El local insignia de Galicia
- Un centenar de personas recorren la ruta que seguirán los tráileres para evitar el transporte y procesado de inertes en Teo
- Demasiado mayor para ascender, pero no para trabajar: una gallega denuncia ante la ONU un caso de edadismo en la función pública
- El paseo de pasarelas junto al mar más bonito de Galicia está a una hora de Santiago: 'Solo escuchas las olas
- SG Monte do Gozo, la empresa que facilita vacaciones a los ganaderos gallegos: 'En el campo también hay sueldos de médico
- Vuelven a Santiago las quedadas para leer en silencio que arrasaron en 2025
- Playmobil y el Día del Circo convierten Área Central en el gran plan familiar del fin de semana
- El Obradoiro, sin piedad con el Ourense en el derbi