Rescatan con unas cuerdas a los dos tripulantes de una planeadora que encalló en unas rocas en O Porto do Son
Los hechos tuvieron lugar en la zona de As Furnas
Varias personas que se encontraban en la zona acudieron este domingo al rescate de los dos tripulantes de una embarcación que encalló entre las rocas en O Porto do Son, en medio del oleaje.
Los hechos ocurrieron en la zona de As Furnas; el 112-Galicia recibió una llamada de un particular alertando de lo ocurrido.
Tras asegurar la embarcación con unas cuerdas, las personas que auxiliaron a los dos navegantes en apuros les ayudaron a ponerse a salvo en tierra.
Tras avisar a los equipos de emergencias acudió al rescate la embarcación Salvamar Regulus de Salvamento Marítimo, aunque, según indicaron varios testigos, tardó unos 45 minutos.
Al respecto, Salvamento Marítimo informó que recibió el aviso del 112 a las 15.14 horas y que a las 15.30 la Salvamar Regulus salió de la base hacia la zona.
El operativo de rescate se dio por finalizado a las 17.00 horas, cuando, ya con la pleamar, la planeadora pudo ser retirada de las rocas y remolcada al puerto de O Porto do Son.
En el operativo fueron movilizados también agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil de O Porto do Son.
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