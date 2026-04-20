XUSTIZA
A alcaldesa de Muros asume "o erro" atribúe a condena do TSXG á falta de avaliación de riscos psicosociais
O PP esixe ao goberno local que acate a sentenza e pide a dimisión do edil de Servizos Sociais.
A alcaldesa de Muros, María Lago, asegura que a condena do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ao Concello muradán, por expoñer a unha traballadora de Servizos Sociais unha situación laboral de "risco grave", vén motivada "por carecer no concello dunha evaluación de riscos psicosociais, un documento que debe estar incluído no Plan de Prevención de Riscos Laborais".
"Temos que asumir e asumimos o erro de non ter revisado o Plan de Prevención de Riscos Laborais do concello nada máis entrar no goberno, no verán de 2023", afirma a rexedora. Unha vez detectada esta falla, engade, "puxémonos a traballar nel. A día de hoxe está en fase de elaboración".
Evaluación específica e por áreas
Será, segundo María Lago, a primeira vez que o Concello de Muros conte cunha evaluación de riscos psicosociais completa, especifica para cada área e coa participación do persoal municipal, "pese a que desde o ano 2010 a Inspección de Traballo está sendo insistente con este tema en todas as administracións".
"Non podemos permitir que a falta dunha ferramenta tan necesaria impida o correcto funcionamento de todos e cada un dos departamentos deste concello", subliña María Lago. Este goberno, engade, "ten un compromiso claro cos dereitos laborais de todos os traballadores e traballadoras do concello. É un tema demasiado serio como para tomalo á lixeira".
A rexedora lembra tamén que a sentenza non é firme.
O PP di que se vulneraron dereitos
Pola súa banda, a voceira do PP de Muros, Inés Monteagudo, esixe ao goberno local que acate "de forma inmediata" a sentenza do TSXG.
Asegura que o fallo acredita que "o concelleiro de Servizos Sociais enviou á traballadora demandante a entrar nunha casa dun toxicómano, o que supuso para ela un risco grave, e todo elo carecendo o Concello das medidas de prevención necesarias".
Sinala ademais que "a sentenza recolle que tampouco houbo cumprimento das medidas a posteriori, xa que foi a propia Inspección de Traballo a que instou ao Concello a realizar un plan de prevención de riscos piscosociais".
Dimisión do concelleiro
"Estamos a falar dunha conduta moi grave", engade Monteagudo, quen esixe "a dimisión inmediata do concelleiro de Servizos Sociais e, de non producirse, esiximos que desde a Alcaldía se lle retiren todas as competencias que ten outorgadas".
