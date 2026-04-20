Histagra presenta en Rianxo los informes de la fosa de Asados

El Grupo Histagra de la Universidad de Santiago (USC) entregará el próximo jueves, día 23 de abril a las 12.00 horas en el ayuntamiento de Rianxo, los informes sobre los trabajos realizados en 2025 en la fosa de Asados, al amparo del Plan de Memoria Democrática.

"Se trata de explicarle a los familiares, asociaciones y ciudadanía los trabajos que se realizaron en noviembre de 2025 en el cementerio de Asados", afirman.

Memorias y estudios

Presentarán las memorias finales de Historia, Arqueología y estudios antropológico-forenses, y responderán a las preguntas y reflexiones que planteen los asistentes.

Al acto asistirán parte del equipo de trabajo, encabezado por el investigador Antonio Miguez, y será presidido por el alcalde de Rianxo Julián Bustelo.

Cabe recordar que la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza buscó en una fosa en el atrio de la iglesia de Santa María de Asados (Rianxo) los restos de dos barbanzanos asesinados tras el Golpe de Estado de 1936.

No localizaron restos humanos

La intervención arqueológica, dirigida por Tania Rial Figueiras, finalizó sin éxito, dado que no se localizaron restos humanos correspondientes a las víctimas buscadas: Manuel Piñeiro Abeijón, vecino de Boiro, y Francisco López Pérez, vecino de la parroquia rianxeira de Taragoña.

El Grupo Histagra está integrado por el catedrático de Historia Contemporánea Lourenzo Fernández Prieto y el doctor en Historia y profesor Antonio Míguez Macho, que coordinan un equipo de investigación formado por arqueólogos dirigidos por el profesor de la USC José Carlos Sánchez Pardo, el antropólogo forense del IMELGA Fernando Serrulla Rech y el equipo de genética del Instituto de Ciencias Forenses 'Luis Concheiro' dirigido por María Victoria Lareu.

En 2025 realizaron labores de localización, exhumación e identificación de víctimas en fosas de Luou (Teo), Asados (Rianxo), Narón/Catabois y Riberas de Sor Fase I (Mañón).