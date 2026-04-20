EMPREGABILIDADE
Máis de 1M€ para formar desempregados con trece cursos na comarca do Barbanza
As accións formativas impártense nos concellos de Ribeira, Boiro e Rianxo
A comarca de Barbanza recibe máis de 1 M€ para impulsar 13 cursos de accións formativas para desempregados (AFD) dirixidos a mellorar a empregabilidade na zona. Así o confirmou a delegada da Xunta, Belén do Campo, durante a súa visita a Academia Yara, de Ribeira, acompañada pola alcaldesa, María Sampedro.
A referida academia contou cun apoio de case 123.000 euros, na convocatoria 25-26, para impartir os cursos de Coidados Estéticos de Mans e Pés, que rematou a principios deste mes, e o de Salón de Peiteado que comezou o pasado 6 de novembro e rematará o 16 de xullo, e que conta con 15 alumnas.
Ademais, a delegada adiantou que na convocatoria 26-27 xa ten concedidos outros tres cursos por un importe de máis de 164.000 euros de Coidado de Mans e Pés, Salón de Peitado e de Servizos Auxiliares de Estética.
Nova convocatoria
Belén do Campo informou que a Xunta de Galicia ten aberta convocatoria 2026-2027 cun orzamento de 60 millóns de euros (ampliado recentemente en 20 M€ para esta anualidade) "co obxectivo de reforzar a empregabilidade e dar resposta ás demandas reais de talento do tecido empresarial galego".
Conexión co mercado laboral
A medida, engadiu, "enmárcase no redeseño integral da formación para o emprego que está a impulsar o Goberno galego, baseado na flexibilización, a axilidade administrativa e unha maior conexión co mercado laboral".
Os cursos están dirixidos preferentemente a persoas desempregadas, aínda que poderán participar persoas ocupadas ata un máximo do 30% das prazas, sempre que non se cubran con persoas sen traballo.
O prazo de presentación de solicitudes está aberto desde o 20 de xaneiro ata o 30 de novembro de 2026.
Cursos aprobados 26-27
Belén do Campo destacou o esforzo que realiza a Xunta neste tipo de formacións, xa que na convocatoria 26-27 xa se aprobaron na provincia da Coruña 196 cursos en 31 municipios sendo os promotores ao redor de 70 entidades e 5 concellos por un importe de máis 10,6 millóns de euros.
Na comarca do Barbanza, coa recente ampliación, son 13 cursos por un importe de máis de 1 millón de euros en 4 entidades e no Concello de Boiro. Concretamente, 5 cursos en Ribeira, 5 en Boiro e 3 en Rianxo.
