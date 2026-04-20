A Mostra de Curtas Vila de Noia abre convocatoria para a súa 27 edición
Outorgará nove premios e poden concorrer producións profesionais e amateur
A 27 Mostra de Curtas Vila de Noia xa está en marcha. A organización vén de publicar as bases oficiais desta nova edición, que terá lugar en novembro e que agardan que sexa a máis concorrida tanto en participación como en asistencia de público.
Outorgaranse nove premios: mellor curtametraxe, mellor dirección, mellor guión, mellor actor —Premio Xosé Manuel Oliveira “Pico”—, mellor actriz, mellor curtametraxe de animación, premio especial do público, premio á mellor curtametraxe Galicia Amateur —Premio Pedro Brandariz— e, como principal novidade, o premio á mellor curtametraxe documental. Ademais, os filmes participantes poderán optar ao premio á Mellor Curtametraxe Española, patrocinado un ano máis por El Blog del Cine Español.
Poderán concorrer todas as producións, tanto profesionais como amateur, cunha duración inferior a 20 minutos e realizadas con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2025, sempre que non fosen estreadas comercialmente en salas públicas, DVD, vídeo ou televisión en España.
Catro seccións
As obras competirán nas súas respectivas seccións: fición, Galicia Amateur, animación e documental. A sección documental estréase nesta edición coa intención de consolidarse dentro da programación do festival. Trátase dunha aposta por dar cabida a historias que exploran realidades pasadas, presentes e futuras, ampliando así as posibilidades do cinema en formato curto.
As curtametraxes seleccionadas, con opción a premio, serán proxectadas durante a Sección Oficial, que se celebrará do 4 ao 14 de novembro. Aquelas que resulten gañadoras, tanto polos premios do xurado como polos galardóns especiais, obterán os distintivos cualificadores para os Premios Goya e Forqué.
Inscrición ata o 10 de xullo
O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o 10 de xullo e deberá formalizarse a través da plataforma Festhome, conforme ás bases establecidas.
A Mostra de Curtas Vila de Noia busca consolidarse como un festival de referencia no ámbito audiovisual galego, estatal e internacional.
O evento mantén o seu compromiso coa difusión do cinema en formato curto e coa creación dun espazo de encontro e networking para creadoras e creadores, estudantado, profesionais do sector e público.
- Un centenar de personas recorren la ruta que seguirán los tráileres para evitar el transporte y procesado de inertes en Teo
- Renfe suspende nueve trenes en Santiago este lunes por falta de maquinistas
- Parece un cuento de hadas y está a 1 hora de Santiago: el bosque gallego con casas de gnomos y un tipi indio para pasar la noche
- Las entradas de O Son do Camiño no vuelan tan rápido como hace un año
- Una discoteca gallega se cuela entre las mejores del mundo: 'El local insignia de Galicia
- Buena comida y gran ambiente en la primera Festa da Caza de Trazo
- Crónica social compostelana | Comida de confraternidad de la promoción del curso 1966-67 del Colegio La Salle
- Vecinos alertan de un nuevo altercado violento en el Ensanche compostelano