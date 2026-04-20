Pontón urxe dende Noia medidas de choque para un marisqueo “en situación límite”
O BNG demanda que se estude "científicamente" a baixada da produtividade na ría
A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, anunciou en Noia que pedirá no Parlamento que o Goberno galego solicite “a declaración de zona de emerxencia por borrascas” para a zona litoral pola grave situación que vive o sector marisqueiro.
Fíxoo despois de reunirse con representantes da Confraría de Noia para avaliar "a situación límite" dun sector que desde hai anos vén sufrindo "unha baixada da produtividade moi intensa" e que o BNG vén reclamando que sexa "estudada cientificamente" por parte da Xunta.
Bonificacións retroactivas das cotas
A isto sumou a situación vivida este ano cunha fronte de temporais moi intensos que provocou a parálise do sector durante meses e unha afectación moi importante á produción de especies fundamentais, cunha mortaldade masiva por exemplo na ría de Noia tanto de berberecho como de ameixa xapónica.
"Isto está provocando que centos de persoas que viven directamente do marisqueo aquí non teñen ingresos e non están tendo as axudas necesarias por parte das diferentes Administracións", advertiu.
Ademais da solicitude de declaración de zona de emerxencia por borrascas, defendeu a aplicación de bonificacións nas cotas das mariscadoras, con efecto retroactivo desde o mes de novembro, e reclamou ao Executivo "un plan específico para axudar ao sector marisqueiro, con normas claras e recursos suficientes".
Xestión do encoro do Tambre
A portavoz nacional tamén se referiu a un problema específico que afecta á ría de Muros-Noia, o do impacto negativo do baleirado do encoro do río Tambre, cunha "xestión criminal desde o punto de vista do marisqueo" por parte da eléctrica Naturgy.
Neste sentido, criticou que se permita o baleirado cando hai baixamar, o que provoca que se incremente a mortaldade do marisco, e recordou que o BNG "leva moito tempo reclamando un protocolo claro para o baleirado de encoros e sancións para as eléctricas que actúen deste xeito".
Respecto do caso concreto do Tambre, e ante a caducidade da concesión, Pontón instou á Xunta a asumir directamente a xestión deste encoro e "non volvelo a regalar a unha eléctrica para que se siga forrando cos recursos do país e, por riba, destruíndo a riqueza das nosas rías", alegou.
