SANIDADE
Compromiso Outes denuncia un “novo recorte” coa eliminación da atención primaria dos sábados
Alba Quintela afea ao PP o seu "silencio cómplice"
Compromiso Outes manifesta o seu "total rexeitamento" á decisión da Xunta de Galicia de eliminar o servizo de atención primaria que se prestaba no centro de saúde local os sábados pola mañá.
A portavoz municipal, Alba Quintela, asegura que se trata "dun novo recorte nun servizo de proximidade esencial como é o da atención primaria, o cal se une a outros aplicados nos últimos meses no centro de saúde outense, como os do servizos de pediatría e matrona".
Critica, ademais, que a concentración dese servizo no PAC de Noia "se faga sen incrementar adecuadamente os medios humanos nese centro, tal e como denuncia o persoal que actualmente presta o servizo nos puntos de atención continuada".
Alba Quintela tamén afea "o silencio cómplice do PP de Outes e do alcalde, Francisco Calo, ante este novo recorte nun servizo esencial para a cidadanía do municipio".
