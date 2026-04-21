SANIDADE

Compromiso Outes denuncia un “novo recorte” coa eliminación da atención primaria dos sábados

Alba Quintela afea ao PP o seu "silencio cómplice"

Centro de saúde de Outes. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Outes

Compromiso Outes manifesta o seu "total rexeitamento" á decisión da Xunta de Galicia de eliminar o servizo de atención primaria que se prestaba no centro de saúde local os sábados pola mañá.

A portavoz municipal, Alba Quintela, asegura que se trata "dun novo recorte nun servizo de proximidade esencial como é o da atención primaria, o cal se une a outros aplicados nos últimos meses no centro de saúde outense, como os do servizos de pediatría e matrona". 

Alba Quintela, portavoz de Compromiso Outes. / Cedida

Critica, ademais, que a concentración dese servizo no PAC de Noia "se faga sen incrementar adecuadamente os medios humanos nese centro, tal e como denuncia o persoal que actualmente presta o servizo nos puntos de atención continuada". 

Alba Quintela tamén afea "o silencio cómplice do PP de Outes e do alcalde, Francisco Calo, ante este novo recorte nun servizo esencial para a cidadanía do municipio". 

