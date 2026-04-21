CAMPAÑA
Mercar en Boiro polo Día da Nai terá premio: tres cestas gourmet en xogo
A ABE reivindica a calidade do comercio local e premia a fidelidade dos seus clientes
A Asociación Boirense de Empresas (ABE) reforza a súa aposta polo comercio local coa campaña de promoción do Día da Nai 2026. A iniciativa, ademais de incentivar as compras nos establecementos asociados, pon en valor a calidade e singularidade dos produtos ofrecidos polo tecido empresarial local.
A campaña desenvolverase entre o 20 de abril e o 3 de maio. As persoas que realicen compras en negocios asociados poderán participar nun sorteo rexistrando os seus tíckets ou facturas a través da aplicación dispoñible en www.abe.gal. Cada rexistro válido suporá unha participación, sendo imprescindible que os comprobantes correspondan a compras realizadas dentro das datas da campaña e en empresas adheridas.
Viños e produtos de alta calidade
Nesta edición, a ABE quere dar un protagonismo especial aos premios, que consistirán en tres cestas gourmet compostas por viños e produtos de alimentación de alta calidade procedentes dos propios establecementos asociados. Trátase dunha selección coidada que reflicte o nivel, a diversidade e o valor engadido da oferta local, convertendo o premio nun auténtico escaparate do produto de proximidade.
Como elemento distintivo, a campaña incorporará o selo de Produtos das nosas empresas asociadas como garantía de calidade, reforzando a confianza da clientela e destacando o compromiso dos negocios asociados coa excelencia e o bo facer. "Este selo será clave na comunicación da campaña, vinculando directamente os premios coa identidade e fortaleza do comercio local", afirma Tomás Estévez, xerente da ABE.
Sorteo o 4 de maio
O sorteo celebrarase o 4 de maio, e as persoas gañadoras serán contactadas pola ABE, que tamén difundirá os resultados a través da súa web e redes sociais.
Con esta acción, a Asociación Boirense de Empresas "non só busca dinamizar as vendas nunha campaña clave, senón tamén seguir construíndo unha narrativa arredor do valor do comercio de proximidade, onde a calidade, a confianza e o compromiso co territorio son os principais protagonistas", conclúe Estévez.
