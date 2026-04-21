Mercar en Boiro polo Día da Nai terá premio: tres cestas gourmet en xogo

A ABE reivindica a calidade do comercio local e premia a fidelidade dos seus clientes

Un dos agraciados cun xamón no sorteo da campaña do Día do Pai da ABE.

Un dos agraciados cun xamón no sorteo da campaña do Día do Pai da ABE. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

A Asociación Boirense de Empresas (ABE) reforza a súa aposta polo comercio local coa campaña de promoción do Día da Nai 2026. A iniciativa, ademais de incentivar as compras nos establecementos asociados, pon en valor a calidade e singularidade dos produtos ofrecidos polo tecido empresarial local.

Cartel promocional da campaña do Día da Nai promovida pola ABE.

Cartel promocional da campaña do Día da Nai promovida pola ABE. / Cedida

A campaña desenvolverase entre o 20 de abril e o 3 de maio. As persoas que realicen compras en negocios asociados poderán participar nun sorteo rexistrando os seus tíckets ou facturas a través da aplicación dispoñible en www.abe.gal. Cada rexistro válido suporá unha participación, sendo imprescindible que os comprobantes correspondan a compras realizadas dentro das datas da campaña e en empresas adheridas.

Viños e produtos de alta calidade

Nesta edición, a ABE quere dar un protagonismo especial aos premios, que consistirán en tres cestas gourmet compostas por viños e produtos de alimentación de alta calidade procedentes dos propios establecementos asociados. Trátase dunha selección coidada que reflicte o nivel, a diversidade e o valor engadido da oferta local, convertendo o premio nun auténtico escaparate do produto de proximidade.

Como elemento distintivo, a campaña incorporará o selo de Produtos das nosas empresas asociadas como garantía de calidade, reforzando a confianza da clientela e destacando o compromiso dos negocios asociados coa excelencia e o bo facer. "Este selo será clave na comunicación da campaña, vinculando directamente os premios coa identidade e fortaleza do comercio local", afirma Tomás Estévez, xerente da ABE.

Sorteo o 4 de maio

O sorteo celebrarase o 4 de maio, e as persoas gañadoras serán contactadas pola ABE, que tamén difundirá os resultados a través da súa web e redes sociais.

Con esta acción, a Asociación Boirense de Empresas "non só busca dinamizar as vendas nunha campaña clave, senón tamén seguir construíndo unha narrativa arredor do valor do comercio de proximidade, onde a calidade, a confianza e o compromiso co territorio son os principais protagonistas", conclúe Estévez.

