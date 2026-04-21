A oposición de Ribeira pide modificar o proxecto do carril bici a Palmeira

Entende que o trazado non garante a continuidade, seguridade e funcionalidade da infraestrutura

Juan Furones, esqda., Francisco Suárez-Puerta, Luís Pérez e Veva Betanzos.

Juan Furones, esqda., Francisco Suárez-Puerta, Luís Pérez e Veva Betanzos. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

Os concelleiros da oposición en Ribeira (BNG, PSOE e Non Adscritos) presentarán unha moción conxunta no vindeiro pleno solicitando que se modifique o proxecto de construción do carril bici que unirá o casco urbano da capital municipal coa parroquia de Palmeira.

Unha reforma que plantexan co fin de "garantir a continuidade, seguridade, integración e funcionalidade da infraestrutura", afirmaron os voceiros dos referidos grupos.

Guía de recomendacións

Aseguran que o proxecto incumpre a Guía de recomendacións para o deseño de infraestrutura ciclista do Ministerio de Transportes. Así, sinalan que o trazado previsto "non é lineal, senón que cruza a estrada aos poucos metros de iniciar o percorrido en dirección Ribeira-Palmeira".

Ademais, engaden, eliminarase unha franxa aproximada de 1,5 km de aparcadoiro, "xerando unha forte afección á veciñanza"; e na zona da curva das Saíñas, así como as dúas seguientes, "o trazado presenta problemas evidentes de visibilidade entre vehículos e ciclistas".

Redución de beirarrúas

Tamén critican que en varios treitos se reduce, e incluso se elimina, a beirarrúa, e que as persoas que agarden o autobús nas paradas terán que atravesar o carril bici. Por outra banda, din que o trazado non responde a principio de conexión cos principais puntos de interese.

Por outra banda, piden que se planifiquen "de forma coordinada e integrada" a execución da obra coa de humanización da estrada AC-305.

TEMAS

