CONCENTRACIÓN

Protesta no Hospital de Barbanza para reclamar unha sanidade pública "sen demoras e de calidade"

Concentración diante do Hospital de Barbanza, en Ribeira. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública promoveu esta mañá unha concentración diante do Hospital de Barbanza, en Ribeira, para reclamar a redución das listas de agarda e información clara sobre as mesmas. Demandan ademais unha reunión co xerente da área sanitaria, Ángel Facio.

Ao acto sumáronse, ademais de veciñas e veciños, o responsable comarcal do BNG, Fran Rei, e voceiro nacionalista en Ribeira, Luís Pérez, quenes reivindicaron "unha sanidade pública, sen demoras e de calidade". 

"Vemos que a gran maioría dos pacientes teñen que esperar para probas de diagnóstico ou intervencións, incluso máis dun ano, e iso é inadmisible", subliñaron.

Tamén reclamaron "que nos nosos centros de atención primaria haxa profesionais suficientes que nos poidan atender sen esas demoras excesivas".

