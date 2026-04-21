CONCENTRACIÓN
Protesta no Hospital de Barbanza para reclamar unha sanidade pública "sen demoras e de calidade"
Ao acto sumáronse, ademais de veciños, representantes do BNG
A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública promoveu esta mañá unha concentración diante do Hospital de Barbanza, en Ribeira, para reclamar a redución das listas de agarda e información clara sobre as mesmas. Demandan ademais unha reunión co xerente da área sanitaria, Ángel Facio.
Ao acto sumáronse, ademais de veciñas e veciños, o responsable comarcal do BNG, Fran Rei, e voceiro nacionalista en Ribeira, Luís Pérez, quenes reivindicaron "unha sanidade pública, sen demoras e de calidade".
"Vemos que a gran maioría dos pacientes teñen que esperar para probas de diagnóstico ou intervencións, incluso máis dun ano, e iso é inadmisible", subliñaron.
Tamén reclamaron "que nos nosos centros de atención primaria haxa profesionais suficientes que nos poidan atender sen esas demoras excesivas".
