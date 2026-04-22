COLABORACIÓN
Boiro reforza a inclusión laboral e a accesibilidade da man da Fundación ONCE
O alcalde asinou en Madrid un convenio con Inserta Empleo
O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e o concelleiro de Comercio, Formación e Emprego, Roberto Lojo, participaron na constitución da comisión de seguimento do convenio entre o Concello de Boiro e Inserta Empleo.
Na xornada, que tivo lugar nas instalacións da Fundación ONCE en Madrid, analizáronse as principais liñas de traballo que marca o convenio, como son accións en materia de inclusión laboral e formativa co obxectivo de impulsar as oportunidades reais de inclusión; asi como medidas de deseño de espazos e servizos con accesibilidade universal.
Innovación
Ademais, os representantes municipais realizaron unha visita polas instalacións de Talento Digital, un programa de formación permanente en competencias dixitais e profesións tecnolóxicas; así como pola sala de innovación EspacIA, un espazo dedicado á innovación e á accesibilidade para o deseño de productos e servizos que teñan en conta as necesidades de todas as persoas.
- La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
- El ascensor que vuelve a poner a Santiago en la élite de la arquitectura mundial
- Luz verde al nuevo barrio de Mallou: la Xunta impulsa el suelo para 3.600 viviendas en el norte de Santiago
- De Arzúa a 'La Isla de las tentaciones': esta es la nueva pareja que se une al popular 'reality' de Mediaset
- Santiago se queda sin aeropuerto 35 días: fechas, motivos, alternativas y el impacto económico
- Un popular influencer gastronómico se rinde a un restaurante 'de pueblo' a media hora de Santiago: 'Va a ir a tu lista
- Parece un cuento de hadas y está a 1 hora de Santiago: el bosque gallego con casas de gnomos y un tipi indio para pasar la noche
- Un autobús atascado colapsa el tráfico en el periférico de Santiago durante más de dos horas