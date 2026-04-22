Boiro reforza a inclusión laboral e a accesibilidade da man da Fundación ONCE

O alcalde asinou en Madrid un convenio con Inserta Empleo

O alcalde de Boiro, no centro, na xuntanza celebrada na Fundación ONCE en Madrid. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e o concelleiro de Comercio, Formación e Emprego, Roberto Lojo, participaron na constitución da comisión de seguimento do convenio entre o Concello de Boiro e Inserta Empleo.

Na xornada, que tivo lugar nas instalacións da Fundación ONCE en Madrid, analizáronse as principais liñas de traballo que marca o convenio, como son accións en materia de inclusión laboral e formativa co obxectivo de impulsar as oportunidades reais de inclusión; asi como medidas de deseño de espazos e servizos con accesibilidade universal.

Ademais, os representantes municipais realizaron unha visita polas instalacións de Talento Digital, un programa de formación permanente en competencias dixitais e profesións tecnolóxicas; así como pola sala de innovación EspacIA, un espazo dedicado á innovación e á accesibilidade para o deseño de productos e servizos que teñan en conta as necesidades de todas as persoas.

El PP de Lugo presenta hoy la moción de censura con el apoyo de María Reigosa

Ana Pontón, ante la inminente moción de censura en Lugo: "Le va a pasar factura al Partido Popular en la ciudad y a Rueda"

O Hospital da Barbanza evita a máis de 300 pacientes viaxes a Santiago para recoller medicación

Así es el bigotudo, una curiosa ave con solo unos centenares de ejemplares en España

Lufthansa cancela 20.000 vuelos hasta octubre ante la escasez de combustible

La Asociación Galega de Axuda no Fogar respalda el plan de la Xunta para mejorar la gestión de la incapacidad temporal

¿Y si John Ternus es quien por fin se atreve con la consola de Apple?

