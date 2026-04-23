SANIDADE
Adxudicado o proxecto do Hospital de Día Oncohematolóxico de Barbanza para atender ata 640 casos ao ano
Disporá de dous consultorios médicos e unha área de urxencias
A Xunta adxudicou, por importe de 88.814 euros, a redacción do proxecto básico e de execución e dirección de obra para a construción do Hospital de Día Oncohematolóxico no Hospital Público de Barbanza, en Ribeira.
A empresa que resultou adxudicataria é Dousdé Arquitectura S. L. P., que disporá de tres meses e medio para a redacción do proxecto. No caso da dirección de obra, o prazo de execución será o que resulte da oferta da adxudicataria da obra de construción, ao que se lle incrementará o tempo necesario para realizar os traballos de recepción, liquidación e prazo de garantía de obra.
Servizo para 64.000 habitantes
A previsión do Servizo Galego de Saúde é poder atender entre 320 e 640 novos casos ao ano no Hospital de Día Oncohematolóxico, tendo en conta a taxa de incidencia do cancro e que a poboación deste distrito é de 64.000 habitantes.
A creación deste hospital "optimiza os recursos sanitarios e aproxima servizos de calidade e complexos á contorna da cidadanía, mellorando a calidade de vida dos pacientes e os seus familiares", subliñan dende o Sergas.
Ademais, posibilitará o acceso a tratamentos especializados para enfermidades oncolóxicas e hematolóxicas, como quimioterapia e transfusións, sen necesidade de desprazamento nin de hospitalización prolongada.
Tratamentos ambulatorios
Esta iniciativa, subliñan, "mellorará a calidade de vida dos pacientes, ao ofrecer tratamentos ambulatorios, posto que os doentes poden recibir atención médica sen interromper a súa vida diaria de forma significativa, podendo volver á casa no mesmo día".
Tamén posibilita unha maior eficacia, cunha atención integral e continuada, "permitindo un enfoque multidisciplinar do tratamento do cancro, onde os pacientes poden recibir atención de oncólogos, hematólogos, persoal de enfermería e outros profesionais nun só lugar, o que facilita un seguimento máis próximo e unha atención máis coordinada", destacan.
Áreas específicas
No plan de espazos do Hospital de Día Oncohematolóxico de Barbanza están previstas áreas específicas para a administración de tratamentos, consultas médicas e seguimento.
En concreto, disporá de 12 cadeiras e 2 camas para tratamentos simultáneos nas salas de tratamentos, 2 consultorios médicos para consultas e seguimento, unha área de urxencias equipada para facer fronte ás reaccións adversas ou complicacións durante o tratamento, e espazos cómodos de espera para pacientes e familiares.
Tamén será necesaria unha sala de elaboración de fármacos para os tratamentos e unha área para probas de laboratorio e de diagnóstico por imaxe.
En total, resérvanse 450 metros cadrados situados entre a cafetería e o servizo de Rehabilitación.
