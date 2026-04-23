SANIDADE
Encerro no Hospital de Barbanza para reclamar a redución das listas de agarda
O Sergas di que os tempos de espera baixaron "significativamente"
Veciños e membros da Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Barbanza pasaron a noite do xoves encerrados no Hospital de Barbanza, en Ribeira para demandar unha reunión co xerente da área sanitaria e o director do clínico «para falar das listas de agarda reais e como abordar a súa diminución», afirmou a súa voceira Marián Rodríguez.
O problema, segundo Marián Rodríguez, está no tratamento das listas e na aplicación de medias. Asegura que "cando un paciente asiste a un primeira cita cun especialista e é necesaria unha ciruxía, a espera pode ser de seis meses, pero no caso de precisar unha proba intermedia os doentes teñen que agardar ata 400 días para coñecer os resultados e, a partir de aí entra na lista cirúrxica, co cal o proceso pode alongarse máis de dous anos ata ser intervido".
Por iso, engade a voceira da plataforma, "demandamos listas de agarda reais, pois a min como paciente e como plataforma non me vale que me digan que a espera media para unha ciruxía é de 3 meses, pois hai que ter en conta o tempo que pasou ata ser incluído na lista cirúrxica".
Seguirán no hospital ata ser atendidos
O encerro continuou ao longo de todo o día e a idea é mantelo no tempo ata obter unha resposta as súas demandas. Ao longo do día, o director do hospital mantivo un encontro cos concentrados, "pero díxonos que a reunión que demandamos depende do xerente da área sanitaria".
O referido colectivo organizara xa o pasado martes unha concentración diante do hospital e nos últimos meses vén promovendo actos similares en diferentes centros de saúde da comarca de Barbanza para demandar a cobertura de prazas vacantes de profesionais sanitarios.
Evolución positiva
Pola súa banda, dende a Área sanitaria de Santiago-Barbanza aseguran que o hospital de Ribeira "leva anos experimentando unha evolución positiva, tanto en termos asistenciais como organizativos e de recursos humanos".
Os datos oficiais, afirman, "amosan unha redución moi significativa dos tempos de espera en consultas externas e sitúan a lista de espera cirúrxica entre as mellores de Galicia en distintos períodos, o que evidencia unha mellora no funcionamento do centro ao tempo que se mantivo a atención urxente".
Criterios fixados polo Ministerio de Sanidade
Lembran por outra banda, que en materia de listas de espera, os indicadores oficiais que se publican responden aos criterios homoxéneos establecidos polo Ministerio de Sanidade para todo o Sistema Nacional de Saúde. "Isto permite que os datos sexan comparables entre comunidades autónomas e centros sanitarios, evitando interpretacións parciais e garantindo transparencia metodolóxica", subliñan.
Esta evolución, engaden, está directamente relacionada co reforzo de profesionais que se levou a cabo, "cun incremento notable en servizos clave como Medicina Interna, Cirurxía Xeral, Radioloxía ou Xinecoloxía, entre outros".
Non só se aumentaron efectivos, subliñan, senón que ademais están en marcha procesos de estabilización e novas incorporacións, incluíndo un concurso específico para postos de difícil cobertura que permitirá seguir consolidando o cadro de persoal ao longo deste ano. Tamén se adoptaron medidas para mellorar a capacidade de captación de profesionais, facendo o hospital máis atractivo".
Reforzo da Atención Primaria
En paralelo, aseguran que se reforzou a Atención Primaria na comarca, especialmente en Ribeira, "onde se acadou unha cobertura practicamente completa das prazas médicas, o que contribúe a mellorar a continuidade asistencial e a descarga da presión hospitalaria. Ademais dos diferentes proxectos de mellora arquitectónica e mesmo creación de novos centros de saúde".
Destacan tamén as melloras organizativas introducidas, como a ampliación da actividade en endoscopias, a posta en marcha de novos servizos e a implementación de plans específicos para recuperar actividade. A integración dos sistemas de información da área sanitaria realizada recentemente "suporá ademais un salto cualitativo en eficiencia e coordinación".
Dirección do hospital
Desde a dirección do hospital "enténdese que pode haber preocupacións ou demandas por parte dalgúns colectivos, que forman parte do funcionamento normal do sistema sanitario, pero tamén é importante trasladar á cidadanía unha visión rigorosa e baseada en datos obxectivos", afirman.
Sinalan ademais que a Consellería de Sanidade e a Xerencia da área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza manteñen "unha intensa actividade de diálogo cos representantes dos traballadores e dos pacientes nos foros establecidos para tal fin".
