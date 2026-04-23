SANIDADE
O BNG denuncia novos recortes sanitarios en Carnota e afea o silencio do goberno local
Primitivo Pedrosa: "A este paso imos quedar catro neste pobo"
O BNG de Carnota vén de denunciar o "progresivo desmantelamento" do servizo sanitario no municipio, logo da recente decisión da Xunta de eliminar as consultas médicas que viñan desenvolvéndose no centro de saúde os sábados pola mañá.
Lembra que a localidade tamén leva dous anos sen pediatra e as familias teñen que desprazarse ata Muros para que as súas crianzas sexan atendidas por un especialista.
Desprazarse a Muros
Esta nova medida, engaden os nacionalistas, obrigará a moitas persoas a desprazarse ata o PAC de Muros para ser atendidos. O dirixente do BNG de Carnota e candidato á alcaldía, Primitivo Pedrosa, asegura que "o Partido Popular recorta cada día máis os servizos públicos, como os da sanidade en Carnota; énchese a boca de dicir que apoian ao rural, pero a este paso imos quedar catro neste pobo, porque a xente marcha para onde hai servizos".
Indica ademais que "cada visita de Alfonso Rueda a Carnota conleva a perda de servizos; hai dous anos quitáronnos o pediatra, e agora eliminan a atención sanitaria os sábados. Case mellor que se quede en Santiago".
Críticas ao goberno local
Ademais, o representante do BNG critica que o Concello non teña informado dos cambios. "É incomprensible que o goberno municipal non se preocupe por un servizo tan importante para a veciñanza", subliña Primitivo Pedrosa.
