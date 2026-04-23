ÁREA DE XOGOS
O parque infantil da praza do Centenario de Ribeira terá estrutura de cúpula e xogos inclusivos
O Concello licita a construcción por máis de 212.000 euros
O Concello de Ribeira saca a licitación a construción do parque infantil na praza do Centenario despois de que finalizase o proxecto de reordenación deste espazo. Ubicarase na gran área rectangular destinada a albergar unha área de xogos infantís.
Proxéctase a construción dun novo parque deseñado con elementos diferentes aos situados no resto de zonas recreativas para as crianzas no centro urbano, co obxectivo de ampliar a oferta de áreas de ocio.
Múltiples xogos
Disporá dunha estrutura en forma de cúpula de onde se suspenden varios xogos de corda, capas de redes, escaleiras, pontes de corda, un tobogán, unha hamaca e tirantes; unha randeeira tipo péndulo; unha roda xiratoria e unha estrutura tipo sendeiro de parkour; outra randeeira con asento inclusivo e asento bebé; e unha cunca xiratoria.
O período de execución das obras é de catro meses, e o orzamento de licitación ascende a 212.990,14 euros, IVE incluído. As ofertas presentaranse a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX) antes das 23.59 horas do 13 de maio.
