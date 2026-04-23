POLÍTICA MUNICIPAL
O PSOE acusa ao goberno de Ribeira de “tapar” o peche de negocios con vinilos
Fran Suárez-Puerta critica a falta de avances no polígono de Pedras Vermellas
O PSOE de Ribeira critica a iniciativa do goberno municipal de cubrir os locais baleiros con vinilos, ao considerar que esta medida "é un intento de tapar o peche de negocios e o fracaso do seu modelo económico en Ribeira".
Denuncia que "o PP intenta vender como embelecemento o que non é máis que propaganda pagada con fondos públicos para tapar o abandono que eles mesmos xeraron. A realidade é evidente: mentres anuncian pegatinas e embelecemento, os lazos da campaña Enlaza Ribeira podrecen nas árbores do centro e Ribeira paga as consecuencias desta falta de proxecto".
Agochar os problemas
O portavoz socialista Fran Suárez-Puerta considera que "a alcaldesa actúa seguindo unha lóxica propia de Shary Bobbins, na que o importante non é resolver os problemas, senón agochalos e que non se vexan. O resultado será o de sempre: unha chapuza total".
Por outra banda, sinala que esta forma de actuar demostra que "o goberno do PP está a favorecer a propietarios que incumpren as ordenanzas municipais, en detrimento daqueles que si as cumpren, premiando a quen afea e frea Ribeira en lugar de impulsar a quen si se esforza e cumpre coas normas". Estas políticas, engade, "non favorecen o comercio local, senón que provocan a súa desaparición progresiva".
Polígono industrial
Así mesmo, os socialistas denuncian a ausencia de avances no polígono industrial de Pedras Vermellas, "que continúa sen financiamento nin calendario, o que está a impedir a implantación de novas empresas e limitando o crecemento das existentes pola falta de chan industrial".
Neste contexto, Fran Suárez-Puerta critica que o Partido Popular "leva décadas sen desenvolver nin un só metro de chan industrial en Ribeira" e acusa ao goberno municipal de facer anuncios sen contido real. Sinala que "o próximo será propoñer unha lona que tape a zona de Pedras Vermellas para facer ver que existe o polígono".
Abandono do polígono e da zona comercial
Neste contexto, o PSOE de Ribeira levará ao vindeiro pleno dúas accións para tratar a situación do polígono industrial ante a ausencia de avances reais no proxecto e a solicitar que se actúe de maneira inmediata para evitar o deterioro da imaxe urbana da zona comercial.
Os socialistas insisten en que Ribeira precisa unha planificación seria, "con proxectos reais e compromisos concretos orientados á creación de emprego, á atracción de investimentos e ao coidado dos espazos públicos, e non posados nin iniciativas que só buscan ocultar a realidade en lugar de transformala".
Suárez-Puerta sinala que "Ribeira necesita un polígono e dinamizar o comercio, non gastar 20.000 euros en pegatinas".
- El cierre del aeropuerto de Santiago por obras paraliza la economía de Lavacolla: 'El 80% de nuestro negocio depende de la terminal
- El ascensor que vuelve a poner a Santiago en la élite de la arquitectura mundial
- De Arzúa a 'La Isla de las tentaciones': esta es la nueva pareja que se une al popular 'reality' de Mediaset
- Un autobús atascado colapsa el tráfico en el periférico de Santiago durante más de dos horas
- Primeras multas en el carril bici de Milladoiro: del 'esto es progreso' al 'qué disparate
- ¿Por qué O Milladoiro y Bertamiráns podrán asociarse ahora a la comunidad energética de Ames?
- El joven que corre por Santiago limpiando los montes de basura: 'La gente me mira y se pregunta: ¿A dónde va ese loco?
- Persecución en Pontepedriña: huye de la policía con una rueda pinchada, se niega a salir del coche y da positivo en alcohol