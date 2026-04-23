Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan TurismoDronesLavacollaÁnxel CasalMilladoiro
instagram

CULTURA

A Romaría das Letras do Barbanza encherá Goiáns de música, artesanía e literatura

A cita, organizada polo Concello de Boiro e a A. C. Barbantia, será o 17 de maio

María Jesús Blanco, esquerda, e María Outeiral presentando a programación. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

O Pazo de Goiáns acollerá o domingo 17 de maio a XV Romaría das Letras do Barbanza que organizan o Concello de Boiro e a AC Barbantia para conmemorar o Día das Letras Galegas. A concelleira de Cultura, María Outeiral, e a presidenta de AC Barbantia, María Jesus Blanco, presentaron o programa.

A partir das 11.30 horas poderase visitar en Goiáns o mercado de artesanía e literatura cos stands dos colectivos como as palilleiras de Porto do Son, ganchilleiras de Bealo, postos de sancosmeiros, Aloumiños do Ceo, Quinteiro Doce, Artesanías Amorote, Che Tembra… e tamén as librarías Nobel de Boiro, Ler da Pobra e un posto de Barbantia.

Baile galego

Ás 12.00 horas haberá baile galego na Eira do Pazo con Xilbarbeira e Abanqueiro e ás 13.00 horas concerto sesión vermú con Maricarme no xardín do Pazo.

Logo do xantar popular, amenizado por Os Pequenos do Barbansa, haberá zona infantil con Miudinho Cooperativa no pombal do Pazo e as presentacións institucionais e literarias no interior do Pazo con Elas de Xulio Gutiérrez, e A Compostela de Begoña Caamaño, de Encarna Otero. Ás 18.00 horas haberá unha nova sesión de baile galego na eira do Pazo con Aroña e Abeloura e ás 19.00 horas concerto con Os D’abaixo.

Vestimenta tradicional

A concelleira de Cultura convidou á veciñanza de Boiro e a comarca a participar "nesta festa da nosa cultura e da nosa lingua" e animou á xente a vestirse "con algunha peza do noso traxe tradicional".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents