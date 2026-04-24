ENCONTRO EMPRESARIAL
Fálame Sempre enche Boiro de emoción coas historias de mulleres que deixan pegada
Más de 120 persoas asistiron á cita da Asociación Boirense de Empresas
Máis de 120 persoas encheron o salón de actos da Asociación Boirense de Empresas (ABE) na 12ª edición de Fálame Sempre, "unha das citas máis emocionantes, divertidas e sentidas de todas as celebradas ata o momento", afirman dende a patronal.
A xornada foi inaugurada polo presidente de ABE, Daniel García, quen puxo en valor a importancia de crear espazos de encontro arredor do tecido empresarial e social, destacando que "ver este salón cheo é o mellor sinal de que isto ten sentido".
Alberto García, un dos impulsores da iniciativa, e Natalia Carou presentaron un encontro que medra ano tras ano, poñendo en valor "o traballo invisible de moitas mulleres", que foron as protagonistas da cita. García salientou tamén o papel da ABE como xeradora de comunidade a través de iniciativas como esta e da marca Somos Boiro.
O bloque central estivo protagonizado por historias reais que emocionaron, fixeron rir e deixaron pegada no público. Vanesa Hermo compartiu a súa experiencia tras deixar a docencia para apostar polo autoemprego nun sector complexo como o inmobiliario, destacando a importancia da adaptación constante.
Pola súa parte, Maitane Vicente emocionou coa súa historia persoal, explicando como puxo en marcha o seu proxecto en Outes sen coñecer a ninguén e como conseguiu crear arredor del unha comunidade forte e comprometida.
Un dos momentos máis especiais chegou da man de Nuska Chousa, que combinou emoción e humor nunha intervención chea de espontaneidade, arrincando numerosas risas entre o público e deixando mensaxes profundas sobre o valor das raíces.
A intensidade emocional foi en aumento coa intervención de Ramona Pouso e Alicia Regueira, que compartiron unha historia vital e empresarial impactante, poñendo en valor o esforzo, a familia e a importancia das relacións humanas máis alá do negocio.
Historias de loita e cercanía
O peche do bloque correu a cargo de Lola Castro e María Abuín. Especialmente emotiva foi a intervención de Lola, que subiu ao escenario acompañada das súas catro fillas, arrincando unha forte ovación do público. A súa historia de loita, carácter e cercanía —nunha figura moi querida na vila, coñecida como A Pinchuda— converteuse nun dos momentos máis memorables da noite.
O acto concluíu coa intervención institucional do alcalde de Boiro, José Ramón Romero, quen destacou o papel fundamental do tecido empresarial no desenvolvemento do municipio e felicitou á ABE pola consolidación dun evento que xa forma parte da axenda social da vila.
Tecendo relacións
Tras o peche do acto, a xornada prolongouse nun ambiente máis distendido arredor dun pincho posterior, no que poñentes, familiares, amizades e empresarios tiveron a oportunidade de compartir impresións, conversar e seguir tecendo relacións.
Este espazo informal converteuse nunha prolongación natural do evento, reforzando o espírito de comunidade que define Fálame Sempre e poñendo en valor, unha vez máis, a importancia de crear puntos de encontro para o tecido empresarial local.
Dende a ABE valoran moi positivamente a acollida desta edición, cualificada como "incrible", e reafirman o seu compromiso con seguir impulsando iniciativas que fortalecen o comercio e a empresa local a través das persoas.
