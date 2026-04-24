Outes transforma la escuela de Cruceiro de Roo en centro residencial para personas con discapacidad

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visitó esta mañana las instalaciones en las que se construirá la nueva residencia para personas con discapacidad de Outes, en la que la Xunta invierte 2M€ y que será gestionada por la Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros (Adisbismur).

Fabiola García presentando el proyecto en Outes. / X. G.

Fabiola García estuvo acompañada del alcalde, Francisco Calo; del presidente de Adisbismur y del CERMI, Ramón Sestayo; y del presidente de Cogami, Anxo Queiruga. Destacó que esta inversión "refleja el compromiso de la Xunta con la atención a las personas con discapacidad".

Veinticuatro plazas

El proyecto permitirá transformar el antiguo colegio del Cruceiro de Roo, cedido por el Ayuntamiento de Outes, en un centro residencial que contará con 24 plazas. Además, puso en valor la trayectoria de la entidad social "con más de 40 años ayudando a sentar las bases de lo que hoy es la atención a las personas con discapacidad".

La conselleira destacó que este nuevo recurso de proximidad "permitirá que los usuarios puedan vivir cerca de sus hogares, en su entorno”, dando respuesta a las necesidades de las familias de personas con discapacidad de la zona.

Autonomía personal

Además, puso en valor las características de la futura residencia, que contará con 24 plazas distribuidas entre habitaciones y pequeños apartamentos, y del proyecto que, favorecerá "la autonomía personal, la inclusión social y la creación de empleo".

Fabiola García agradeció a Adisbismur y al Ayuntamiento de Outes su colaboración y enmarcó este proyecto "en la apuesta del Gobierno gallego por mejorar la red actual de centros de atención a la discapacidad".

En este sentido, recordó que en los últimos años la Xunta invirtió más de 30M€ en la reforma y creación de nuevos recursos de las entidades sociales en toda Galicia.

Servicios de proximidad en el rural

La nueva residencia se emplazará en la antigua escuela del Cruceiro de Roo, edificio que consta de tres plantas y que fue cedido gratuitamente por el Ayuntamiento a la entidad para su adaptación. El servicio contará con capacidad para alojar a 24 personas.

Adisbismur es la encargada de elaborar el proyecto definitivo, de la contratación y del seguimiento de las obras. El presupuesto total del proyecto es de 2,3 millones de euros.

La futura residencia completará la red de servicios de Adisbismur, de la que ya forman parte un centro ocupacional, con capacidad para medio centenar de usuarios, y un centro de día que presta atención a una veintena de personas. En estos centros la Xunta financia 49 plazas, a las que destina cerca de 720.000 euros anuales.