Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ensanche NorteCacheirasGuerra nuclearComisaríaNordesía
instagram

CARNOTA

A praia máis extensa de Galicia prepárase para resistir mellor o cambio climático

O Goberno investiu 523.807 € para conservar as dunas, ordenar os accesos e limitar a entrada de vehículos

Julio Abalde, esquerda, supervisando os traballos realizados na praia de Carnota. / D. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

Carnota

O subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, visitou Carnota para comprobar o resultado das actuacións impulsadas polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico no litoral do municipio, acompañado polo alcalde, Juan Manuel Saborido, e polo xefe da Demarcación de Costas de Galicia, Carlos Gil.

Abalde destacou a importancia dunhas intervencións que suman un investimento de 523.807 euros, entre os traballos realizados na praia de Carnota e a mellora do acceso en Portocubelo.

"O Goberno continúa avanzando nun modelo de costa máis sostible, accesible e preparada para os efectos do cambio climático", afirmou, engadindo que "investir na protección do litoral é investir no patrimonio natural, na seguridade e no futuro dos concellos costeiros".

Protección das dunas

Na praia de Carnota, integrada na Rede Natura 2000 e considerada a máis extensa de Galicia cos máis de sete quilómetros de lonxitude, executáronse actuacións orientadas á conservación do sistema dunar e á ordenación dos accesos peonís nas zonas de Caldebarcos, Boca do Río, Carnota e Mallou.

Os traballos incluíron a retirada de especies exóticas, novos peches con corda para canalizar os accesos e medidas para limitar a entrada de vehículos.

Ademais, renovouse o acceso central ao areal coa retirada da antiga pasarela e a construción dunha nova infraestrutura de madeira elevada sobre a marisma, deseñada para resistir mellor as inundacións provocadas por grandes preamares e fenómenos meteorolóxicos adversos.

"Estas obras son un exemplo de adaptación intelixente ao cambio climático e de respecto polo medio natural", subliñou o subdelegado.

Peches con corda

No conxunto da actuación na praia construíronse máis de 1.300 metros cadrados de pasarelas, preto de 892 metros lineais de peches con corda e instaláronse elementos para impedir accesos indebidos de vehículos. O investimento nesta intervención ascendeu a 462.277 euros.

Por outra banda, en Portocubelo levouse a cabo a adecuación dun novo acceso no dominio público marítimo-terrestre mediante unha senda peonil de 70 metros de lonxitude e dous metros de ancho, conectando a zona portuaria coa Caseta Musealizada de Pepe do Cuco e co resto de sendeiros costeiros.

Nesta actuación construíuse unha pasarela de madeira elevada sobre a rocha, pavimento de adoquín e bordillo de granito na conexión final, así como novas varandas de madeira. O investimento destinado a esta mellora foi de 61.530 euros.

Nove praias e sistemas dunares na costa da Coruña

Julio Abalde lembrou ademais que esta intervención se enmarca no investimento do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, que permitirá restaurar 33,9 quilómetros de áreas e ecosistemas degradados da costa da Coruña.

O programa abrangue actuacións en nove praias e sistemas dunares situados nos concellos de Ortigueira, Valdoviño, Ferrol, Carballo, Laxe, Muxía, Carnota e Porto do Son, cun orzamento global de 2.558.652,90.

Noticias relacionadas y más

Entre os espazos incluídos figuran Morouzos (Ortigueira), Vilarrube (Valdoviño), San Xurxo (Ferrol), Baldaio (Carballo), Soesto e Traba (Laxe), Nemiña (Muxía), Carnota, e Xuño (Porto do Son).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
