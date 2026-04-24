«Prevemos acoller preto de 200 cabalos en Noia para celebrar o San Marcos»
Esta edición das festas busca xerar interese a través dunha mellora da feira cabalar, recuperando a ruta desde San Lázaro ata a Capela de San Marcos e o curro de equinos salvaxes
O Concello de Noia dá hoxe comezo a unha das súas etapas máis especiais do ano coas Festas de San Marcos, que se prolongarán ata o domingo. Estas, segundo o tenente de alcalde e concelleiro de Festexos, Manuel Seijas, son «unha das celebracións máis tradicionais da vila e con elas dá comezo a tempada de festas en Noia». O edil salientou que esta edición ten un significado especial, pois recupera aspectos que se perderon co curso dos anos: «Tratamos de impulsar especialmente a feira cabalar. Desta maneira, conseguimos darlle un novo pulo á ruta cabalar e ao curro de cabalos salvaxes».
Estas novidades evidencian a gran importancia que teñen os cuadrúpedes na historia do San Marcos: «Os cabalos son fundamentais. Para esta edición prevemos acoller preto de 200 exemplares». O edil explica que as festas estaban perdendo afluencia pouco a pouco, polo que decidiron colaborar con entidades como a Asociación Cabalar da Serra do Barbanza e a Federación Galega de Hípica «para lograr encher as rúas de visitantes e participantes».
Seijas subliña que estas datas teñen un significado especial para os noieses e ata para veciños de fóra dos seus límites: «Practicamente todo o mundo vencellado ao campo que vive en Noia ou en concellos da contorna ten o San Marcos como unha cita de asistencia obrigada».
A idea é «recuperar a historia de Noia dun xeito festivo», polo que, ademais das diferentes novidades impulsadas no ámbito cabalar, como o tan agardado percorrido de San Lázaro ata a capela de San Marcos e volta, tamén fan unha aposta por mellorar a feira agrícola, outro dos piares do San Marcos. «Queremos que sexa ampla e que volva ser a mostra que foi durante tantos anos», indica o concelleiro.
Cabe destacar que, de cara ao futuro, agardan poder levar a cabo a exposición de animais vivos, unha proposta popularizada anos atrás pero que tamén se perdeu co tempo e que os comerciantes podían aproveitar para mercar ovellas, galiñas, vacas e outros animais.
Seijas pon de manifesto a implicación do Concello por ofrecer unha programación de San Marcos digna para a diversión de todos os públicos: «Desexamosque as familias asistan ao campo da festa, paren a comer o polbo, vexan os cabalos, gocen da música e das actividades. É unha programación para avós, pais, fillos e netos».
O edil aspira a que este San Marcos axude economicamente ao tecido empresarial local: «Buscamos que se dinamice a nosa hostalería e o noso comercio». E, por suposto, desexa que calquera festeiro que pase por Noia esta fin de semana «quede con ganas de volver». n
