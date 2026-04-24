COLABORACIÓN
Reciclaje e inclusión: Vegalsa-Eroski apoya la labor ambiental y social de Amicos
La compañía donó 4.181 euros tras valorizar 31.632 kilos de tapones de plástico y aceite
La compañía gallega Vegalsa-Eroski ha hecho entrega en Boiro de 4.181,52 euros a la asociación Amicos, que serán destinados a reforzar sus proyectos medioambientales, tanto de limpieza de los litorales marinos como de las zonas de especial protección.
Esta donación ha sido posible gracias a la valorización realizada tras la gestión de 31.632 kilos de tapones de plástico y aceite recolectados en los establecimientos de la red comercial de Eroski y Autoservicios Familia en Galicia, Asturias y Castilla y León.
Tanto los clientes como el personal de tienda pueden depositar en las zonas acondicionadas para ello estos residuos, que posteriormente se tratan de forma responsable.
Al acto de entrega del cheque, realizado en el Eroski Center de Boiro, asistieron la responsable de centros de Amicos, Pilar Sampedro, miembros de la junta directiva, familiares y usuarios del centro, y por parte de Vegalsa-Eroski las representantes de las áreas de RSE, Irasema Dámaso, y de Calidad, Ánxela Fernández y María Teresa Ruíz.
"Esta donación refleja dos de los pilares de Vegalsa-Eroski: el compromiso con el medioambiente y la colaboración con entidades sociales para avanzar en objetivos comunes. En este caso, contribuye a promover la inclusión y a generar un impacto positivo en la comunidad junto a Amicos", destacan desde la compañía de distribución alimentaria.
Protección y concienciación
Por su parte, Pilar Sampedro puso en valor "la implicación de Vegalsa-Eroski y de todos sus clientes que, con sus pequeños gestos, hacen posible este tipo de iniciativas. Gracias a este apoyo, seguimos avanzando en proyectos que protegen el entorno marino y fomentan la concienciación ambiental, generando al mismo tiempo oportunidades reales para personas con discapacidad".
Esta colaboración, añadió, "representa mucho más que una aportación puntual: es una forma de entender el compromiso con el entorno y con la sociedad. Acciones como esta nos recuerdan que, cuando sumamos esfuerzos, es posible construir un futuro más inclusivo, sostenible y conectado con nuestro territorio".
Iniciativas medioambientales
El impacto social del reciclaje Vegalsa-Eroski mantiene desde hace años una estrecha colaboración con Amicos en el desarrollo de proyectos vinculados al reciclaje y a distintas iniciativas medioambientales.
La compañía ha participado activamente en labores de limpieza integral de playas en el marco de proyectos como Remar, Labmar o Cabalga, todos ellos liderados por personas con discapacidad y centrados en la custodia ambiental y la reducción de residuos en el espacio marino protegido del arco atlántico gallego.
Bosques de gorgonias
Asimismo, ha colaborado en el proyecto de restauración y conservación de bosques de gorgonias en los fondos marinos de la zona de influencia del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. La entidad social también participa cada año en la Jornada de RSE organizada por la compañía, donde, entre otras acciones, ha impulsado iniciativas como un photocall solidario.
Además, Amicos fue una de las asociaciones beneficiarias de la campaña Céntimos Solidarios de Vegalsa-Eroski en 2024.
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