FORMACIÓN
Máis dun millón de euros para os obradoiros de emprego de Ribeira, Porto do Son e Boiro
Formarán 40 persoas en especialidades vinculadas aos sectores forestal e de carpintería
Os concellos de Ribeira e O Porto do Son acollerán o obradoiro dual de emprego Tahume XI, que será financiado pola Consellería de Emprego cunha subvención de 546.552 euros.
Formarán a 20 persoas nas especialidades de Aplicación de vernices e lacas en elementos de carpintería e moble, Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais, Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes e Traballos de carpintería e moble.
Mellora de espazos públicos
"Xa é un obradoiro consolidado en ámbolos municipios, mellorando as opcións de inserción no mundo laboral de moitos veciños e veciñas durante tódalas edicións previas, nas que foi todo un éxito. E, ademais de ter un forte impacto nas persoas participantes, tamén redunda positivamente no conxunto da sociedade, pois realizan as prácticas en mobiliario e espazos públicos", explica a alcaldesa de Ribeira, María Sampedro.
Pola súa banda, o Concello de Boiro levará a cabo o Obradoiro de Emprego Torre Goiáns V está destinado a 20 alumnos traballadores. A formación estará dividida en dúas especialidades con 10 alumnos en cada unha: Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas e Instalación de elementos de carpintería.
Valorización do Camiño A Orixe
O alumnado, ademais de formarse, realizará tarefas de prevención en materia de incendios mediante a consolidación de frondosas e limpeza de faixas secundarias; traballos de conservación de valorización do Camiño A Orixe; integración de elementos de madeira no Pazo de Goiáns; mellora da sinalización do Camiño A Orixe; mellora e creación de pasarelas en Barraña, Carragueiros e Mañóns e mellora das instalación dos elementos de carpintería nos centros sociais do concello.
O Concello recibirá da Consellería de Emprego unha subvención por importe de 467.052,00 euros.
- Un brote de sarna noruega afecta a al menos una veintena de trabajadores sanitarios del Hospital Provincial de Conxo
- Un paseo virtual por el barrio que transformará Santiago con 3.600 nuevas viviendas: 'Da continuidad al crecimiento de la ciudad
- Diez claves del Ensanche Norte de Santiago: el barrio donde vivirá tanta gente como en Oroso o Negreira
- La compostelana Urovesa refuerza su papel en la ayuda española a Ucrania con el envío de 100 Vamtac blindados
- Así será el futuro Ensanche Norte de Santiago
- Santiago queda declarada zona de mercado residencial tensionado: podrá poner topes a los precios del alquiler durante los próximos tres años
- La Romaría da Primavera corta el tráfico este sábado en Santiago: estas son las calles afectadas
- El conflicto de la planta de Cacheiras: hasta un millón de residuos inertes al año por cada una de las 25 viviendas de la zona