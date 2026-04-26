De Noia al Tajo y el Guadiana: estudiantes investigan los riesgos del cambio climático en los ríos

El IES Virxe do Mar de Noia, bajo la coordinación del profesor Francisco Soñora Luna, lidera la grabación de dos documentales centrados en los riesgos del cambio climático en la meseta, en el marco de proyectos educativos internacionales y nacionales vinculados al ecosistema de aprendizaje Climántica.

Estudiantes del IES Virxe do Mar en Madrid. / Cedida

A lo largo de esta semana, sesenta estudiantes de distintos centros educativos participaron en esta iniciativa. Veinte alumnos del IES Virxe do Mar compartieron la experiencia con estudiantes portugueses de la Escola Profesional ADA, de Elche (IES Sixto Marco), Córdoba (IES Averroes), Cantabria (IES Bernardino de Escalante) y Madrid (IES Lope de Vega).

El alumnado se ha organizado en dos productoras escolares de 30 integrantes cada una, asumiendo roles propios de una producción audiovisual profesional: presentación, guion, making of, grabación de recursos, producción y gestión de redes sociales.

Dos proyectos, un objetivo común

Una de las productoras trabaja en el proyecto Erasmus+ eCO 2 Rivers, centrado en los riesgos hidrológicos derivados del cambio climático en los ríos internacionales Tajo y Guadiana.

La segunda desarrolla el proyecto Cinco climas entre los ríos y los barrancos del cambio climático, financiado por el Ministerio de Educación y enfocado en los riesgos climáticos en sistemas fluviales españoles.

Rodaje en áreas clave de la red hidrográfica

Iniciaron las grabaciones en el río Manzanares, en Madrid, donde abordaron su proceso de renaturalización. Representantes de Ecologistas en Acción explicaron las mejoras logradas en la recuperación de la vegetación de ribera y la fauna asociada, así como su papel en la prevención de inundaciones, especialmente tras las lluvias torrenciales de marzo de 2025.

El proyecto Erasmus+ puso además el foco en la reducción de contaminantes urbanos e industriales y su impacto transfronterizo.

Estudiantes de Noia grabando en Aranjuez. / Cedida

Después, el equipo se trasladó a Toledo para analizar el trasvase Tajo-Segura. Mientras el proyecto financiado por el Ministerio destacó la importancia del agua trasvasada para la agricultura en Murcia y Alicante, el Erasmus+ abordó sus efectos en el caudal del Tajo, especialmente en periodos de estrés hídrico, que avanzan a medida que se incrementa el cambio climático.

También grabaron en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera y el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Allí se estudió la relación entre los acuíferos y el nacimiento del Guadiana, así como el impacto del uso intensivo de aguas subterráneas para regadío.

En Daimiel, ambos proyectos incidieron en la fragilidad del ecosistema ante la irregularidad de las lluvias, agravada por el cambio climático, y en las medidas necesarias para su conservación.

Grabación a orillas del Tajo a su paso por Toledo. / Cedida

La confluencia del río Jarama con el Tajo fue otro de los espacios de trabajo, donde el alumnado reflexionó sobre la contaminación procedente de actividades agrícolas e industriales y la necesidad de restaurar ecológicamente este punto clave, subrayando la importancia de la depuración biológica del agua antes de su paso a Portugal.

El trabajo de campo concluyó el viernes en el Centro de Formación de Intercambios Internacionales de la Comunidad de Madrid, donde el alumnado procedió a la descarga, selección y organización del material audiovisual.

Estreno y formación del profesorado

Los dos documentales se estrenarán a comienzos del curso 2026-2027 en Noia en el marco de un curso de formación dirigido al profesorado gallego.

Esta actividad formativa, organizada por el IES Virxe do Mar, abordará los riesgos del cambio climático en la red hidrográfica y contará con la proyección pública de ambos documentales, abierta a la ciudadanía y con especial invitación a familiares y participantes del proyecto.