MEDIO AMBIENTE
De Noia al Tajo y el Guadiana: estudiantes investigan los riesgos del cambio climático en los ríos
El IES Virxe do Mar lidera la producción de dos documentales con otros centros de España y Portugal
El IES Virxe do Mar de Noia, bajo la coordinación del profesor Francisco Soñora Luna, lidera la grabación de dos documentales centrados en los riesgos del cambio climático en la meseta, en el marco de proyectos educativos internacionales y nacionales vinculados al ecosistema de aprendizaje Climántica.
A lo largo de esta semana, sesenta estudiantes de distintos centros educativos participaron en esta iniciativa. Veinte alumnos del IES Virxe do Mar compartieron la experiencia con estudiantes portugueses de la Escola Profesional ADA, de Elche (IES Sixto Marco), Córdoba (IES Averroes), Cantabria (IES Bernardino de Escalante) y Madrid (IES Lope de Vega).
El alumnado se ha organizado en dos productoras escolares de 30 integrantes cada una, asumiendo roles propios de una producción audiovisual profesional: presentación, guion, making of, grabación de recursos, producción y gestión de redes sociales.
Dos proyectos, un objetivo común
Una de las productoras trabaja en el proyecto Erasmus+ eCO2Rivers, centrado en los riesgos hidrológicos derivados del cambio climático en los ríos internacionales Tajo y Guadiana.
La segunda desarrolla el proyecto Cinco climas entre los ríos y los barrancos del cambio climático, financiado por el Ministerio de Educación y enfocado en los riesgos climáticos en sistemas fluviales españoles.
Rodaje en áreas clave de la red hidrográfica
Iniciaron las grabaciones en el río Manzanares, en Madrid, donde abordaron su proceso de renaturalización. Representantes de Ecologistas en Acción explicaron las mejoras logradas en la recuperación de la vegetación de ribera y la fauna asociada, así como su papel en la prevención de inundaciones, especialmente tras las lluvias torrenciales de marzo de 2025.
El proyecto Erasmus+ puso además el foco en la reducción de contaminantes urbanos e industriales y su impacto transfronterizo.
Después, el equipo se trasladó a Toledo para analizar el trasvase Tajo-Segura. Mientras el proyecto financiado por el Ministerio destacó la importancia del agua trasvasada para la agricultura en Murcia y Alicante, el Erasmus+ abordó sus efectos en el caudal del Tajo, especialmente en periodos de estrés hídrico, que avanzan a medida que se incrementa el cambio climático.
También grabaron en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera y el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Allí se estudió la relación entre los acuíferos y el nacimiento del Guadiana, así como el impacto del uso intensivo de aguas subterráneas para regadío.
En Daimiel, ambos proyectos incidieron en la fragilidad del ecosistema ante la irregularidad de las lluvias, agravada por el cambio climático, y en las medidas necesarias para su conservación.
La confluencia del río Jarama con el Tajo fue otro de los espacios de trabajo, donde el alumnado reflexionó sobre la contaminación procedente de actividades agrícolas e industriales y la necesidad de restaurar ecológicamente este punto clave, subrayando la importancia de la depuración biológica del agua antes de su paso a Portugal.
El trabajo de campo concluyó el viernes en el Centro de Formación de Intercambios Internacionales de la Comunidad de Madrid, donde el alumnado procedió a la descarga, selección y organización del material audiovisual.
Estreno y formación del profesorado
Los dos documentales se estrenarán a comienzos del curso 2026-2027 en Noia en el marco de un curso de formación dirigido al profesorado gallego.
Esta actividad formativa, organizada por el IES Virxe do Mar, abordará los riesgos del cambio climático en la red hidrográfica y contará con la proyección pública de ambos documentales, abierta a la ciudadanía y con especial invitación a familiares y participantes del proyecto.
- Un brote de sarna noruega afecta a al menos una veintena de trabajadores sanitarios del Hospital Provincial de Conxo
- Un paseo virtual por el barrio que transformará Santiago con 3.600 nuevas viviendas: 'Da continuidad al crecimiento de la ciudad
- Diez claves del Ensanche Norte de Santiago: el barrio donde vivirá tanta gente como en Oroso o Negreira
- La compostelana Urovesa refuerza su papel en la ayuda española a Ucrania con el envío de 100 Vamtac blindados
- La Romaría da Primavera corta el tráfico este sábado en Santiago: estas son las calles afectadas
- Así será el futuro Ensanche Norte de Santiago
- Santiago queda declarada zona de mercado residencial tensionado: podrá poner topes a los precios del alquiler durante los próximos tres años
- El conflicto de la planta de Cacheiras: hasta un millón de residuos inertes al año por cada una de las 25 viviendas de la zona