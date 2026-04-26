INFRAESTRUTURAS
O BNG de Outes urxe solucións ás deficiencias da Escola Municipal de Música
Demanda o arranxo da cuberta para acabar coas filtracións de auga
O voceiro do BNG de Outes, Anxo Núñez, reclama ao goberno local que actúe con urxencia para solucionar as deficiencias existentes no edificio da Escola Municipal de Música, coñecido como "a casa da banda".
Núñez lembra que o cando o BNG formaba parte do goberno anterior levou a cabo actuacións importantes no interior das instalacións co obxectivo de mellorar as condicións de uso. "Nun ano e medio executamos melloras esenciais para facilitar a comodidade das persoas usuarias que realizan alí as súas actividades", sinalou.
Renovación de luminarias e cubículos
Entre estas intervencións, destacou o cambio das luminarias e a reforma dos cubículos de ensaio para optimizar o seu aproveitamento, así como iniciativas para poñer en valor este espazo cultural, como a proposta de realizar un mural no penal do edificio en homenaxe aos músicos de Outes.
Porén, o voceiro nacionalista advertiu de que "a casa da banda necesita un arranxo urxente", ao tratarse dun edificio antigo que presenta problemas como filtracións de auga.
Neste sentido, indicou que o seu grupo deixou redactado o proxecto para adecentar a cuberta co fin de solucionar estas deficiencias "e que xa se atopaba en pleno proceso de contratación, pero do que non houbo novidades dende a moción de censura de febreiro do 2026".
Críticas ao goberno local
"Temos claro que esta é unha das prioridades nas que o Concello debería actuar, especialmente tendo recursos na área de cultura", engadiu.
Por último, Núñez criticou a falta de actuación do actual goberno municipal tras a moción de censura. "Non tivemos ningunha noticia nin intención por mellorar a escola da banda". Por iso, insta ao executivo local a "deixar de dar as costas á veciñanza e escoitar cales son as súas prioridades".
