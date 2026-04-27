A Bienal do Eixo Atlántico fai parada en Ribeira con preto de trinta obras

A exposición poderá verse no Centro Cultural Lustres Rivas a partir do xoves

'Sobre a liberdade de Ser', obra que obtivo o primeiro premio. / Ácácio Viegas

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

A arte contemporánea será a protagonista da nova exposición que chega ao Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira.

Trátase da XV Bienal de Pintura do Eixo Atlántico, un punto de encontro cultural entre os pobos de Galicia e o norte de Portugal. O acto inaugural terá lugar o xoves, día 30 ás 20.00 horas.

Cartel da exposición da XV Bienal de Pintura do Eixo Atlántico 2026. / Cedida

Será a cuarta parada da mostra que percorrerá once municipios galegos e portugueses. A Bienal eríxese como unha plataforma de visibilidade para artistas emerxentes e consagrados, revelando novas perspectivas e linguaxes para relatar sobre o lenzo o mundo no que vivimos como sucede, por exemplo, coa obra de Antonio Miranda, un dos artistas que expoñen, falecido recentemente.

Entre as preto de 30 pezas, poderanse contemplar o primeiro premio, Sobre a liberdade de Ser, de Acácio Viegas; o segundo, Rompiendo límites, de Javier Pena; o galardón a novos talentos, O que vi, de Afonso António; e as mencións de honra, Lamento polos Antigos Mestres e (Des)fragmentado, de Esther Moe Dowson e Rodolfo Lopes, respectivamente.

