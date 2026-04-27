INFRAESTRUCTURAS
Los empresarios urgen a la Xunta a concluir la demandada variante de Ribeira
El presidente de la patronal asegura que "es vital para el desarrollo de nuestra ciudad"
La Asociación de Empresarios de Ribeira manifestó su inquietud por la demora en la realización de la obra de la variante proyectada por la Xunta, "de la cual ya se ha realizado y puesto en servicio el primer tramo".
Por ello, solicitan a la Xunta que, "dándose las condiciones para que no haya ningún obstáculo a la realización de esta arteria tan necesaria para nuestra ciudad, retome dicho proyecto, tal y como se comprometieron con esta directiva diferentes estamentos de la administración, entre ellos la conselleira de Infraestruturas, el vicepresidene e incluso el presidente", afirma el presidente de la patronal, Francisco Martínez Gude.
"No podemos esperar eternamente"
Asegura que es necesario "llevar a buen término dicha infraestructura, tan necesaria como vital para el desarrollo de nuestra ciudad. No podemos esperar eternamente a que las obras se ejecuten y queden sólo en simples promesas".
Son conscientes "de la buena voluntad de la Xunta" para llevarla a cabo y "lo que queremos es dar un empujón para conseguir verlas finalizadas", subraya Martínez Gude.
"Quedamos a la espera de que la Administración tome las oportunas medidas para la continuación y remate de la obra, y nos ponemos a disposición de la misma en lo que podamos colaborar", concluye el presidente de la patronal.
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