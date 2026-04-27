A POBRA DO CARAMIÑAL
Formoso sitúa a Congalsa como exemplo do potencial industrial e alimentario do Barbanza
A empresa aposta por un modelo moderno, sostible e xerador de emprego
O presidente da Deputación Provincial da Coruña, Valentín González Formoso, realizou unha visita institucional ás instalacións de Congalsa na A Pobra do Caramiñal, onde foi recibido por Luis Miguel Simarro, presidente da Corporación Empresarial; Noela Prieto, directora xeral, e Isabel Cañas, directora de Relacións Externas. Á visita sumáronse o alcalde, José Carlos Vidal e a concelleira Patricia Lojo.
González e Simarro puxeron en valor a importancia do sector industrial e alimentario para o desenvolvemento económico da comarca do Barbanza e do conxunto da provincia.
"Congalsa representa o mellor do tecido industrial da nosa provincia: combina innovación e tradición, capacidade exportadora e compromiso con esta comarca. É unha mostra de que desde Galicia se pode competir nos mercados nacionais e internacionais cun modelo produtivo moderno e sostible", afirmou o presidente provincial.
Subliñou tamén o impacto da compañía na xeración de emprego e na fixación de poboación. "Empresas como Congalsa son fundamentais para garantir oportunidades laborais de calidade e para fortalecer a cohesión social e económica das nosas comarcas. Desde a Deputación seguiremos apoiando o tecido empresarial que aposta pola innovación, pola sustentabilidade e pola creación de riqueza".
Emprego feminino
Formoso fixo fincapé en que Congalsa é unha das principais empresas "da cuarta provincia de España en distribución de produtos agroalimentarios e a primeira en produtos vinculados á transformación agroalimentaria do mar", e unha das principais responsables do "emprego feminino da costa" que hai na provincia.
Pola súa banda, Luis Miguel Simarro agradeceu a visita do presidente provincial e puxo en valor o papel da compañía como referente de desenvolvemento económico e social no Barbanza. Destacou que a empresa, con presenza tanto no ámbito nacional como internacional, aposta "por un modelo industrial moderno, sostible e xerador de emprego", consolidándose como un "motor clave" para a cohesión e a dinamización económica da provincia.
Referente do sector
Fundada en 1990 na Pobra do Caramiñal, Congalsa converteuse ao longo de máis de tres décadas nunha das compañías de referencia do sector da alimentación ultraconxelada en Galicia.
Especializada na elaboración de produtos do mar e pratos preparados conxelados, a empresa combina tradición mariñeira e tecnoloxía avanzada para abastecer tanto o mercado nacional como o internacional.
Cunha clara aposta pola innovación, a calidade e a seguridade alimentaria, Congalsa desenvolve solucións adaptadas ao canal retail e horeca, exportando a numerosos países e consolidando unha posición competitiva baseada na mellora continua dos seus procesos produtivos.
Contacto permanente co tecido empresarial
A visita enmarcouse na liña de contacto permanente da Deputación co tecido empresarial da provincia, co obxectivo de coñecer as súas necesidades, apoiar o seu crecemento e reforzar a colaboración institucional como ferramenta para impulsar o desenvolvemento económico e social da Coruña.
