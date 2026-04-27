CRISIS MARISQUEO
O Goberno propón eximir aos mariscadores de pagar as cotas da Seguridade Social sen perder cotización
Besteiro pide ao PP que non bloquee o proxecto de lei no Congreso
O secretario xeral do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reuniuse en Cabo de Cruz (Boiro) con representantes do sector marisqueiro, e puxo o foco no papel do PP na tramitación da lei que permitirá suspender o pago das cotas á Seguridade Social ás mariscadoras e mariscadores durante os períodos de paralización da actividade, mantendo ese tempo como cotizado.
Besteiro confirmou que a iniciativa se incorporará a un proxecto de lei de medidas urxentes para paliar os danos causados polos temporais e será debatida no Congreso. "É un compromiso político que asumimos en Galicia para trasladalo ao Goberno de España: garantir a exención das cotas e que ese tempo compute como cotizado”, explicou.
De nove mil a pouco máis de tres mil
O líder socialista quixo poñer datos enriba da mesa para contextualizar a situación do sector. "Pasamos de cifras de nove mil profesionais traballando no marisqueo a estar agora arredor dos tres mil e poucos, dos que o 75% son mulleres", recordou.
Por iso, sostivo Besteiro, esta medida ten "unha intencionalidade política evidente, a de protexer un sector que perdeu en pouco máis dunha década dúas de cada tres traballadoras".
Neste contexto, dirixiuse directamente ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para que interveña na posición do seu partido en Madrid. "Ten nas súas mans que Feijóo aprobe no Congreso esta lei", advertiu.
Apoio do PP á lei
Insistiu en que o apoio do PP será determinante para que a medida saia adiante e pediu que non se repitan episodios de bloqueo. "O que esperamos é que o Partido Popular non intente boicotear tamén esta lei", dixo.
Pola súa banda, o alcalde de Boiro, José Ramón Romero, destacou o traballo realizado nas últimas semanas co sector e co Goberno para dar resposta a unha demanda concreta. "Viñemos traballar sobre un problema real que tiña o sector e hoxe presentamos o resultado dese traballo e do compromiso adquirido", sinalou.
Situación específica
O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, explicou que a proposta responde a unha situación específica derivada dos temporais e dos períodos de inactividade. "O sector pedíanos poder suspender o pago das cotas neses períodos e puxemos en marcha esa solución", indicou.
A medida permitirá suspender o pago á Seguridade Social mantendo ás persoas traballadoras en situación asimilada á alta e computando ese tempo como cotizado a todos os efectos, incluídas prestacións como xubilación, incapacidade ou supervivencia.
- El batallón de Lavacolla: 400 operarios trabajan contrarreloj en la nueva pista del aeropuerto de Santiago
- Galicia triunfa en Prime Video: Esta es la serie de ciencia ficción del momento rodada en Santiago
- Andrés Suárez desvela su playa favorita en Galicia: 'Es la más hermosa que vi en toda mi vida
- El arte gallego conquista Nueva York: diez esculturas hechas en Galicia toman la emblemática Park Avenue
- Muere el empresario Rafael Rey Díaz, presidente del Grupo Distrisantiago
- El Camino de Santiago llega a Netflix con la película más taquillera de la historia de Italia
- ¿Por qué crece la población extranjera en Melide, Ordes, Santa Comba y Lalín?
- Diez claves del Ensanche Norte de Santiago: el barrio donde vivirá tanta gente como en Oroso o Negreira