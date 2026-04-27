O IES As Insuas de Muros cambia as clases por unha semana cultural con música, ciencia e IA
Exalumnos que triunfan na música: 9Louro e The Rapants volven ás aulas
O IES As Insuas, de Serres (Muros) celebra unha nova semana cultural. O éxito das anteriores edicións animou ao profesorado a organizar unhas ambiciosas xornadas culturais.
As clases ordinarias serán substituídas completamente (todos os días, en todos os cursos e en todas as horas lectivas) por actividades variadas e divertidas para aprender dun xeito diferente, e implicando a toda a comunidade educativa.
A música, gran protagonista
Como vén sendo habitual, atenderase a diversas expresións culturais. Nesta ocasión a música terá aínda máis protagonismo, xa que o centro recibirá a visita de varios exalumnos que están a triunfar na escena musical, como 9Louro ou The Rapants, que manterán senllos encontros co alumnado das Insuas.
Desta volta a feira de orientación académica e profesional tivo xa a súa cita fóra deste calendario, mais non faltarán a divulgación científica, pictórica ou literaria, sen esquecer as actividades deportivas.
Multitude de propostas
Ecopercusión, xestión emocional, Slime e proxectis, obradoiros, Intelixencia Artificial, charlas, unha Ruta das Fontes, xogos, regueifas, prácticas de laboratorio, baile moderno e historia son algunhas das temáticas incluídas na programación, que se desenvolverá desde este luns, día 27, ata o xoves, día 30.
Abrir o instituto á contorna
Ramón Blanco, director do centro, define esta semana previa á ponte festiva de maio como "un escaparate lúdico e cultural que pretende abrir o instituto á contorna, como se desprende da nómina de profesionais e institucións que participan nestes actos".
Estas xornadas culturais, engade, "veñen ser unha continuación do traballo levado a cabo nos últimos anos en colaboración co Concello de Muros ou cos centros educativos do concello, mais tamén con entidades como Auga e Sal, Serres Runners ou Adisbismur".
