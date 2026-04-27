Porto do Son entrega a medalla de ouro ao sacerdote José Antonio Vila Brión

A distinción recoñece a súa traxectoria e compromiso exemplares co municipio

José Antonio Vila Brión co arcebispo e o alcalde tras recibir a medalla de ouro. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Porto do Son

A igrexa parroquial de San Vicente de Noal de Porto do Son acolleu hoxe o acto de entrega da medalla de ouro ao sacerdote José Antonio Vila Brión, unha distinción coa que se recoñece a súa traxectoria e compromiso exemplares co municipio sonense.

O arcebispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, presidiu o acto.

O arcebispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, presidiu o acto. / Cedida

O acto contou cunha gran afluencia de público, así como tamén coa presenza do Arcebispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, que oficializou a misa.

O alcalde do Porto do Son, Luis Oujo, foi o encargado de entregar a medalla a José Antonio Vila, nunha xornada moi emotiva e na que tamén participaron membros do goberno local, deputados autonómicos, o Comandante Xefe do Eva10, o Capitán da Garda Civil e os patróns maiores de Porto do Son e Portosín. 

