FESTA
Ribeira esgota nun só día as 900 entradas para o Encontro das Persoas Maiores
Celebrarase o día 10 de maio no complexo da Fieiteira
O Concello de Ribeira vende a totalidade das entradas para o seu Encontro das Persoas Maiores nun só día. A cita reunirá o 10 de maio a 900 comensais.
A xornada comezará ás 12.30 horas coa misa solemne na igrexa parroquial de Santa Uxía cantada pola Coral Polifónica Municipal. Unha vez remate, os autobuses sairán dende o Malecón, na entrada ao recheo portuario, con dirección ao complexo deportivo da Fieiteira, que se converterá nun salón de eventos para a ocasión, e onde está programada a recepción para as 13.30 horas.
Xantar e música
Cada persoa pagou 25 euros por un menú que consta de primeiro prato con camaróns, cigalas e navallas; segundo prato con carrillera ibérica con pataca, sobremesa e bebidas variadas. O toque musical correrá a cargo de Dani DJ, un profesional local.
O concelleiro de Servizos Sociais, Vicente Mariño, manifesta que "un ano máis, a venda das entradas para este encontro foi todo un éxito. No mesmo día no que abrimos a adquisición das entradas, completamos o aforo. Agora toca traballar para perfeccionar todo para o xantar e desfrutar todos xuntos sentados á mesa".
Entradas numeradas
A entrada está numerada, é persoal e intransferible, indicando a mesa asignada. Resulta imprescindible para o acceso ao evento mostrar a entrada ao persoal encargado, e, de ser o caso, acreditar a identidade.
