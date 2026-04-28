La centenaria cofradía de A Pobra lanza un SOS para evitar su cierre y recurre a un crowdfunding

El patrón mayor de la cofradía de A Pobra, Enrique Maceiras, lanzó este martes un SOS alertando de la delicada situación que atraviesa la entidad por la falta de ingresos derivada del alarmante descenso de la producción marisquera. Una llamada de socorro para evitar el cierre de un pósito con 102 años de historia, pero, a la vez, un mensaje de esperanza y compromiso: "no non rendiremos; lucharemos hasta el final", dijo.

Las cifras hablan por sí solas. La cofradía, que hace dos décadas llegó a contar con 240 mariscadores a pie y 160 a flote, tiene hoy 63 y 35, respectivamente. La producción de bivalvos se desplomó en la última década de 130.000 a 25.000 kilos. Y, de los 14 trabajadores que tenía la entidad, hoy solo hay 7 en activo, de los cuales 4 están sometidos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

"La cofradía pobrense atraviesa el peor momento de su historia, que es, además, la historia del municipio. Es la empresa local más longeva. Superó guerras, crisis, pandemias... Pero hoy, tras una década de caída de la producción, llegamos a un punto de no retorno", señaló Maceiras.

Tras explicar que "no tenemos ingresos para mantener la reja levantada", el patrón mayor dijo que "nuestros ingresos actuales son los procedentes del 10% que deja cada socio por sus ventas en lonja".

Una delicada situación económica que se agrava por los efectos de un furtivismo cada vez más agresivo y "masivo": "Ahora nos roban hasta las crías del marisco; vienen organizados; están saqueando los bancos marisqueros", alerta Maceiras, quien añade que no se trata solo de un problema económico, sino también de salud pública.

"Ese marisco procedente del furtivismo acaba en las mesas. Lo robaron incluso en la zona de A Mercé cuando estaba cerrada por el Intecmar debido a la existencia de hidrocarburos procedentes de la antigua fábrica Hadasa, y también cuando la extracción estaba cerrada por toxina en la ría de Arousa", señala.

Por la izquierda, María Fernández, Rosa Millán, Enrique Maceiras y Manuel Penedo. / Suso Souto

Sin embargo, y pese a estar con el agua al cuello, lejos de tirar la toalla, los mariscadores y mariscadoras de A Pobra están dispuestos a plantar cara a la situación, con esperanza, trabajo y unidad.

"No nos vamos a rendir. Tenemos en marcha varios proyectos", explica Rosa Millán, miembro de la directiva, quien añade que "tenemos depositadas nuestras esperanzas en un arenal en el que está mejorando la producción de almeja japónica". Por supuesto, obvia su localización para mantenerla a salvo de los furtivos.

Una de las medidas que van a poner en marcha es un crowdfunding para recaudar fondos a través del micro mecenazgo. Pero también van a visibilizar su trabajo en las redes sociales y a pie de playa (con actividades de turismo marinero) y a establecer alianzas con empresas para llevar a cabo propuestas que contribuyan a oxigenar la cofradía.

Pero, sobre todo, su compromiso con la supervivencia de la cofradía se seguirá materializando a través del trabajo. "No nos acogeremos a las ayudas por cese de actividad porque no es lo que necesitamos. Al contrario: necesitamos trabajar. No queremos limosnas; queremos vivir de nuestro trabajo", señala Rosa.

Así lo decidieron los socios y socias en una votación. Tampoco suscribirán el convenio que ofrece la Xunta para remunerar a las mariscadoras trabajos de limpieza y mantenimiento de los arenales.

"No queremos, pero tampoco podríamos, porque hay que adelantar los pagos, y no tenemos capacidad para ello", indica Maceiras, quien añade que "haremos tareas de limpieza y vigilancia, como hicimos siempre, porque es parte de nuestro trabajo".

Rosa Millán cree que la Xunta debería centrar sus esfuerzos económicos "en medidas de recuperación de los bancos marisqueros, en siembras y en averiguar qué está pasando en las rías gallegas, porque está pasando algo grave".

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Finalmente, Enrique Maceiras cree que "habría que estudiar la posibilidad de fusionar cofradías". "El actual sistema necesita una transformación, y fusionar pósitos y centralizar ventas no es nada descabellado".