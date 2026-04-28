Cun féretro ás portas do hospital do Barbanza: así foi a protesta para reclamar o reforzo da sanidade pública

Veciños e veciñas da comarca continúan por sétimo día co encerro no complexo sanitario

Gómez Besteiro denuncia "a resposta de portas pechadas e silencio” por parte da Xunta

Os participantes na protesta simularon un enterro da sanidade pública, con féretro incluído. / Cedida

Suso Souto

Ribeira

A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, xunto a veciños e veciñas da comarca, continúa por sétimo día co encerro no hospital comarcal, ubicado en Ribeira, en demanda de melloras urxentes na sanidade pública.

Este martes a protesta consistiu no “enterro da sanidade pública”, co que se quixo visibilizar a preocupación social "polo deterioro da atención sanitaria e as consecuencias que están a ter os recortes e a falta de recursos".

Os participantes na protesta simularon un enterro, con féretro inlcuído, ante as portas do complexo hospitalario.

O portavoz do BNG de Ribeira, Luís Pérez Barral, dixo que “esta mobilización é un exemplo do compromiso da veciñanza coa defensa dun dereito fundamental como é a sanidade pública”.

Pérez subliñou que “as reivindicacións son xustas e necesarias: máis transparencia, redución das listas de agarda e o incremento de profesionais sanitarios para garantir unha atención digna e de calidade”.

Ademais, incidiu en que “non é asumible que haxa persoas agardando durante meses ou mesmo anos por probas diagnósticas ou consultas con especialistas, unha situación que obriga en moitos casos a recorrer á sanidade privada”.

Desde o Bloque Nacionalista Galego reiteran a súa demanda de que o conselleiro de Sanidade e o xerente da área sanitaria reciban as persoas mobilizadas para escoitar de primeira man as súas queixas e propostas. “Hai que adoptar medidas para atallar unhas listas de agarda que están a provocar situacións moi graves”, afirmou Pérez Barral.

O portavoz tamén sinalou que “o que se simbolizou con este enterro é a necesidade de reaccionar a tempo para fortalecer a sanidade pública”.

Ata o citado hospital desprazouse tamén o secretario xeral do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quen denunciou "a deriva da sanidade pública galega".

Tras sinalar que "as respostas que a Xunta de Rueda ten para a sanidade pública galega son portas pechadas e silencio”, Besteiro dixo que "o que se está a producir no hospital de Ribeira non é unha protesta calquera; é unha emerxencia”.

Gómez Besteiro, esquerda, cos alcaldes da Pobra, José Carlos Vidal, e Boiro, José Ramón Romero, dereita, no hospital do Barbanza. / Cedida

Besteiro recolleu en primeira persoa o relato dos pacientes encerrados. "Dous anos de agarda para unha cirurxía. Probas intermedias que tardan ata 400 días en dar resultados. E segundas consultas que o Sergas oculta porque, segundo a propia plataforma, non está obrigado a publicalas. Son datos que desmontan o relato oficial. Por iso non quere comparecer ningún responsable, porque os números non admiten maquillaxe”, sinalou.

O secretario xeral do PSdeG enmarcou esta "crise" no diagnóstico que fixo público o pasado xoves o Consello de Contas e que di que Galicia é a segunda comunidade do Estado que menos inviste en Atención Primaria, cun 12% do gasto sanitario, lonxe do 25% que recomenda a Organización Mundial da Saúde e por baixo da media estatal, que se sitúa no 14%.

"O informe constata ademais que o 28% das prazas do Sergas están en réxime de temporalidade, cando o obxectivo legal é non superar o 8%, e que un de cada catro profesionais da sanidade galega ten contrato temporal", dixo Besteiro.

Asimesmo, lembrou que o mesmo informe "censura a contratación a dedo coa sanidade privada mediante autorizacións de uso temporal, sen concorrencia nin publicidade, unha práctica que o Consello de Contas vén advertindo desde 2022 sen que a Consellería de Sanidade rectifique".

“Rueda mantén 500.000 galegos e galegas en listas de agarda, pechou 2024 cun superávit de 191 millóns de euros sen explicar a que os dedicou e segue desviando recursos públicos á concertada por vías que o propio organismo fiscalizador pon en cuestión”, denunciou.

