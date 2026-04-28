O Concello de Muros proxecta un parque interxeracional en Serres, ao carón da nova Aula Sostible dos Outeiriños
Incluirá unha pista polideportiva, área infantil, zona biosaudable e mesas de xogo para todas as idades
O Concello de Muros ten listo un proxecto para construír un parque interxeracional na parroquia de Serres, que completará a Aula Sostible de Outeiriños.
O parque incluirá unha zona de descanso, pista polideportiva, zona de xogos infantil, unha zona biosaudable e mesas de xogo para todas as idades.
“Será un parque para veciños e veciñas de todas as idades, un espazo para o lecer no que poidan xogar os nenos, facer exercicios as persoas maiores e tamén compartir tempo todos xuntos nas mesas de xogo”, explica a alcaldesa, María Lago.
O Concello xa presentou o proxecto e solicitou unha subvención con fondos Leader á Asociación de Desenvolvemento Local Deloa.
Os traballos de recuperación da antiga escola unitaria de Serres para o proxecto da Aula Sostible dos Outeiriños rematarán a curto prazo.
“O inmoble acollerá un espazo de traballo colaborativo entre distintas entidades, impulsando un programa de educación e sensibilización medio ambiental e do sector pesqueiro”, indica María Lago.
En concreto, o proxecto divide a antiga escola unitaria en dúas zonas diferenciadas. Por un lado, na planta baixa un lugar adicado á recuperación de plasticos, no que o concello traballará de forma conxunta con Adisbismur e a asociación de mulleres do mar. Na planta superior do inmoble haberá un espazo de educación ambiental.
O proxecto ten un orzamento que ronda os 375.000 euros. O Concello de Muros aportou 174.837 euros e recibiu unha axuda do GALP de 198.878 euros.
“A rehabilitación da antiga escola unitaria servirá para dinamizar o tecido asociativo da parroquia de Serres e as actividades da veciñanza; polo que agora queremos completar o proxecto co parque interxeracional ao carón do inmoble", engade a rexedora.
