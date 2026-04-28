Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Santa MartaArredamentos dos estudantesTerremotos en GaliciaCastelo da Rocha ForteCompos
instagram

O Concello de Muros proxecta un parque interxeracional en Serres, ao carón da nova Aula Sostible dos Outeiriños

Incluirá unha pista polideportiva, área infantil, zona biosaudable e mesas de xogo para todas as idades

Espazo no que se fará o parque interxeracional.

Espazo no que se fará o parque interxeracional. / Cedida

Suso Souto

Muros

O Concello de Muros ten listo un proxecto para construír un parque interxeracional na parroquia de Serres, que completará a Aula Sostible de Outeiriños.

O parque incluirá unha zona de descanso, pista polideportiva, zona de xogos infantil, unha zona biosaudable e mesas de xogo para todas as idades.

“Será un parque para veciños e veciñas de todas as idades, un espazo para o lecer no que poidan xogar os nenos, facer exercicios as persoas maiores e tamén compartir tempo todos xuntos nas mesas de xogo”, explica a alcaldesa, María Lago.

O Concello xa presentou o proxecto e solicitou unha subvención con fondos Leader á Asociación de Desenvolvemento Local Deloa.

Os traballos de recuperación da antiga escola unitaria de Serres para o proxecto da Aula Sostible dos Outeiriños rematarán a curto prazo.

“O inmoble acollerá un espazo de traballo colaborativo entre distintas entidades, impulsando un programa de educación e sensibilización medio ambiental e do sector pesqueiro”, indica María Lago.

En concreto, o proxecto divide a antiga escola unitaria en dúas zonas diferenciadas. Por un lado, na planta baixa un lugar adicado á recuperación de plasticos, no que o concello traballará de forma conxunta con Adisbismur e a asociación de mulleres do mar. Na planta superior do inmoble haberá un espazo de educación ambiental.

O proxecto ten un orzamento que ronda os 375.000 euros. O Concello de Muros aportou 174.837 euros e recibiu unha axuda do GALP de 198.878 euros.

Noticias relacionadas

“A rehabilitación da antiga escola unitaria servirá para dinamizar o tecido asociativo da parroquia de Serres e as actividades da veciñanza; polo que agora queremos completar o proxecto co parque interxeracional ao carón do inmoble", engade a rexedora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents