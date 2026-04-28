A renovación integral da rúa Real de Muros entra na terceira e última fase
Para minimizar as molestias e garantir o acceso ás vivendas e negocios, a obra execútase en tres tramos
As obras de humanización e renovación dos servizos básicos da rúa Real de Muros avanzan a bo ritmo e comeza xa o terceiro e último tramo da actuación. Estes traballos contan cun orzamento de máis de 238.000 euros.
Para minimizar as molestias e garantir o acceso ás vivendas e negocios, a obra organizouse en tres partes ao longo da rúa. En cada unha delas realizouse o mesmo proceso: apertura de zanxa, renovación completa das redes e servizos (abastecemento, saneamento, pluviais, electricidade, telecomunicacións e alumeado), peche e pavimentación final.
Deste xeito, foise avanzando de maneira progresiva, reducindo o impacto no día a día da veciñanza.
“Unha vez rematados os dous primeiros tramos, comezamos xa o terceiro e último, no que executaremos as mesmas actuacións para completar a renovación integral deste tramo da rúa Real”, sinala a concelleira de Obras e Servizos, Laura Rivadeneira.
“Trátase dun proxecto importante que dá resposta ás demandas da veciñanza; a rúa Real necesitaba estas obras de mellora no seu firme e nos servizos, unha actuación que se fará respectando a contorna e as características do casco histórico”, explica a alcaldesa de Muros, María Lago.
- Una fuerte granizada atrapa a varios conductores en el Alto do Faro de camino a Santiago: 'Nos cayó de sorpresa, veníamos con sol y todo cambió
- El Camino de Santiago llega a Netflix con la película más taquillera de la historia de Italia
- El batallón de Lavacolla: 400 operarios trabajan contrarreloj en la nueva pista del aeropuerto de Santiago
- Muere el empresario Rafael Rey Díaz, presidente del Grupo Distrisantiago
- El arte gallego conquista Nueva York: diez esculturas hechas en Galicia toman la emblemática Park Avenue
- ¿Por qué crece la población extranjera en Melide, Ordes, Santa Comba y Lalín?
- Fallece Alcira Chico Rivas, madre de los propietarios del café Airas Nunes
- Andrés Suárez desvela su playa favorita en Galicia: 'Es la más hermosa que vi en toda mi vida