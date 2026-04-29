Estes son os gañadores do Concurso Barista de Centros de Educación Especial celebrado en Boiro
O Pazo de Goiáns acolleu unha competición na que participaron nove centros
O Pazo de Goiáns (Boiro) acolleu este mércores o IV Concurso Barista de Centros de Educación Especial organizado polo CEE López Navalón. O alcalde, José Ramón Romero, participou na entrega de premios xunto con María Eugenia Pérez, directora xeral de Formación Profesional, e Silvia Marín, directora do CEE López Navalón.
Participaron nesta edición nove centros e o gañador foi o CEE Infanta Elena, de Monforte de Lemos; o segundo premio foi para o CEE Aceesca Lume; e o terceiro premio para o CEE María Mariño da Coruña.
Este evento, que se celebra en Boiro por cuarto ano consecutivo, é un campionato práctico que se celebra na especialidade de servizos de restauración dos programas formativos de centros de educación especial.
O alcalde destacou a importancia de actividades como esta para “favorecer e promover a inclusión tamén no emprego, apostando pola formación nos colexios de educación especial con saídas profesionais como son a hostalería ou a restauración e que teñen tanta importancia na nosa zona”.
